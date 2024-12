Za kazen je moral v vojno: nogometni reprezentant Rusije padel na fronti v Ukrajini

Nekdanji ruski nogometni reprezentant Aleksej Bugajev (43) je umrl 29. decembra na fronti. Po besedah ​​odvetnika Antona Smirnova je bil Bugajev ubit na območju Severnega vojaškega okrožja, kjer je služil, ker je bil septembra 2024 obsojen zaradi trgovanja z mamili!

Bugajev je podpisal pogodbo z Ministrstvom za obrambo Rusije, vendar je verjel, da ne bo dejansko udeleženec vojne, saj je zaradi svoje športne kariere upal na pomilostitev. Le tri mesece po tem, ko je vzel puško v roke, je bil Bugajev ubit.

»Žal je novica o njegovi smrti resnična. Kako se je to zgodilo? Kako ubijajo med vojno? Ne vem, to se je zgodilo danes,« je novico za ruske medije potrdil njegov obupani oče Ivan Bugajev, ki je dodal, da čeprav je bil njegov sin obsojen zaradi razpečevanja mamil, je bil dober človek.

Bil je član reprezentance

Bugajev je zrasel v Torpedu iz Moskve, igral je še za Tomsk, Lokomotivo, Himki in Krasnodar, medtem ko je za rusko izbrano vrsto igral sedemkrat. Bil je celo član reprezentance, ki je leta 2004 igrala na evropskem prvenstvu.

Pred kratkim ga je sodišče v Krasnodarju obsodilo na devet let in pol zapora zaradi poskusa preprodaje mamil, ko so pri njem našli pol kilograma narkotika. Čeprav je med pričanjem zatrjeval, da je želel le pomagati policiji pri razkritju tistih, ki so ga poskušali vpeljati v trgovanje z mamili, je bil vseeno obsojen, poroča mondo.rs.

