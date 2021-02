Za Kajo bo pomembno izogibanje nihanju

Ime Barbare Schett je ljubiteljem tenisa po vsem svetu dobro znano. Tirolka, doma iz Innsbrucka, zdaj že dolgo prebivalka Avstralije, resda nikdar ni osvojila najbolj cenjenih lovorik za grand slam, pred dobrima dvema desetletjema pa je bila 7. igralka svetovne lestvice. Že dolgo navdušuje v vlogi strokovne komentatorke na Eurosportu, ki nas je povabil k pogovoru z njo pred bližajočim se odprtim prvenstvom Avstralije v Melbournu.



Tako kot marsikatero športno tekmovanje bo tudi to prvo v sezoni za teniški grand slam v novih razmerah boja z virusom prav posebno. Kako gledate na prihajajoči turnir, ki bo en mesec pozneje kot po navadi?

»Živim v Avstraliji, poznam navade in seveda bivam v okolju, ki se – tako kot vi v Evropi – bori s tem zoprnim virusom. Predvsem v Victorii, torej v deželi, kjer je Melbourne, so zelo strogi ukrepi. Po svoje razumem igralce, kot denimo nazadnje Novaka Đokovića, ko jim med pripravami za pomemben turnir rahljajo živce ostra pravila, obenem pa moram razumeti tudi prireditelje, ki si ne smejo privoščiti nikakršnega spodrsljaja.«



Pa mislite, da bodo vodilni igralci, seveda brez Rogerja Federerja, obdržali tekmovalni ugled?

»Novak Đoković in Rafael Nadal se ne bosta dala kar tako. Tudi Dominic Thiem ne. Pa ne govorim to zavoljo tega, ker je moj avstrijski rojak, ampak zdaj po igri in sposobnostih spada v najožji svetovni vrh. Kandidati za osvojitev lovorike so tudi Stefanos Tsitsipas, Andrej Rubljov, Alexander Zverev, Danil Medvedjev ... V ženski konkurenci je favoritinja Ashleigh Barty, tukaj je doma, ni potovala, ves čas od pandemije je bila v Avstraliji. Toda tu so še Naomi Osaka, Serena Williams, Petra Kvitova, Karolina Pliškova in druge. Skratka, zanimivo bo.«



Prav pri vas na Eurosportu pa je lani v Parizu močno odmevala zmaga naše obetavne Kaje Juvan proti nemški zvezdnici Angelique Kerber. Kako danes vidite ta presenetljivi razplet? Kaj si mislite o Kajini prihodnosti?

»Če igralka premaga Angie, ki ima že lovorike s turnirjev za grand slam, v Nemčiji pa sploh uživa poseben ugled, je to res vredno posebne pozornosti. Za Kajo je zdaj najbolj pomembna doslednost. Mora veliko delati, se poskusiti izogibati nihanju. Vem, ni lahko mladim igralkam ohranjati zbranosti, a že s to zmago je pokazala, da ima izjemne sposobnosti.«



Prej ste omenili rojaka Thiema. Veste, da se mi je lani zgodilo, da sem v gorski koči na enem od smučišč na Solnograškem, kjer so vedno sredi dneva gledali le prenose smučarskih tekem, navdušeni domačini stali pred televizijskim zaslonom in spremljali Thiemove dvoboje iz Avstralije?

»Povsem vam verjamem! Vidite, to je pa globalna moč tenisa. Veste, obožujem smučanje, ponosna sem na zmage avstrijskih smukačev, Marcela Hirscherja, skakalcev, vendar tenis je panoga, ki jo spremlja ves svet, pa še sezona traja 10 ali 11 mesecev. Zato me tudi ne preseneča, da Dominicove zmage tako navdušujejo mojo domovino in da je tudi iz leta v leto več otrok na teniških igriščih.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: