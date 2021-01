Za Ibrahimovića je bil Iličić zelo prijazen

Lahko bi zabil še kakšen gol več

Šporar s prvo lovoriko Andraž Šporar je s Sportingom prišel do prve lovorike. V finalu portugalskega ligaškega pokala je vodilni klub v tamkajšnjem prvenstvu z 1:0 premagal Brago in tretjič osvojil lovoriko v tem tekmovanju. Slovenski reprezentant je za lizbonsko moštvo igral dobrih 30 minut.

Milan prvi po prvi polovici

90.

gol v serie A je že zabil Josip Iličić.

»Počutim se kot zelo srečen mož, ker igram nogomet, ker delam to, kar imam najraje,« se je po imenitni predstavi na San Siruvrnil tudi v lansko leto in k boju z depresijo, ko je novinarjem odgovoril na vprašanje, ali se počuti umetnika na igrišču. A to je bilo le eno njegovo srečno poglavje sobotnega dvoboja italijanskega prvenstva proti vodilnemu Milanu. V njem je bila Atalanta razred zase, tako kot 32-letni Kranjčan, ki je v prepričljivi zmagi s 3:0 zabil gol z bele točke in bil nesporni prvi mož derbija. Milan je navkljub porazu prvak prve polovice prvenstva.Slovenski selektorje vnovič videl, kar je že vedel. Iličić je mož za velike tekme in igralec, ki lahko v junake spreminja tudi druge. To pa je bilo z našega zornega kota najpomembnejše sporočilo tekme, v kateri je bil globoko v senci slovenskega reprezentanta tudi 39-letni jubilant. V svoji 600. ligaški tekmi je bil povsem odrezan in nemočen.A po zaušnici je 39-letni Šved namenil nekaj besed tudi za prvega virtuoza tekme Iličića.»Omogočili smo mu preveč prostora. Če ga je preveč, je vse preprosto in lahko bi zabil še kakšen gol več. Bil je zelo prijazen do nas,« je bil jedrnat prvi strelec Milana, ki je dočakal tudi prve skupne minute s svežim novincem. Hrvat je prišel v igro pri zaostanku z 0:2, a je sploh prvi sprožil neposreden strel proti Atalantinim vratom.Iličić zmore, zdaj bodo morali svojo formo do prve kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju v Stožicah proti Hrvaški (24. marca) stopnjevati tudi drugi Kekovi izbranci. »Uprizorili smo zelo, zelo dobro tekmo, v vseh delih smo bili odlični. Priigrali smo si veliko priložnosti, branili smo se odlično, in to proti najmočnejšemu moštvu v Italiji, vodilnemu,« je bil spoštljiv do tekmeca, ki je bil vse prej kot najmočnejši in vodilni., trener Atalante, je vse pripravil maksimalno za bitko tretjega najbolj učinkovitega moštva (Milan) in najboljšega v tej prvini (Atalanta). Ni se zmotil pri izbiri najboljše enajsterice in taktike, njegov kolegapa ni imel srečne roke.Za 63. rojstni dan, ki ga bo imel jutri, je sivolasi mister od igralcev dobil najlepše možno darilo. Konec tedna se mu bo med slavljenci pridružil še slovenski as. Iličić bo v petek prišel v Kristusova leta.Ibrahimović jubileja ni začinil še z enim jubilejem, 500. golom, zato pa je okroglo številko dosegel Iličić. V serie A je dosegel 90. gol. Ob takšni Atalanti (»To je bila naša najboljša predstava v sezoni, celo presegli smo pričakovanja,« je priznal Gasperini) bi padla tudi močnejša moštva, kot je bil v soboto oslabljeni Milan. Prav nič se mu ni izšlo.»Dve stvari sta bili ključni, slabo posredovanje pri prvem golu in enajstmetrovka. Mislim pa, da je Atalanta edina, ki je nismo mogli premagati. Telesno je bila premočna,« je bil po šele drugem porazu iskren domači trener Pioli.Po malem razočaran, a tudi zadovoljen. V Vidmu mestni črno-modri tekmeci niso zmogli do treh točk. Inter se je z Udinesejem razšel brez golov in tako še vedno zaostaja za Milanom, le da točko manj kot pred 19. krogom, dve (41:43). Tretji polčas v »tunelu« videmskega stadiona je prinesel izključitev trenerjain direktorja moštva»Sodnika sem le opozoril, da bi moral tekmo podaljšati za več kot štiri minute,« je pojasnil Conte in izpustil, da v njegovem opozorilu niso manjkali kletvice in povišani toni.