Za Franjo se naredi tudi vreme: to kolesarjem sporoča direktor maratona

Za slovenske ljubiteljske kolesarje je pred vrati vrhunec sezone, 42. maraton Franja, ki bo ta konec tedna k poganjanju pedal privabil več kot 5000 udeležencev. Tako ocenjuje direktor maratona Gorazd Penko, ki so mu številne prijave tik pred zdajci povzročile nekaj dodatnega dela, obenem pa prinesle potrditev, da Franja dobro okreva po koronskem obdobju, ki je močno klestilo po udeležbi na množičnih prireditvah.

Številke na Franjini spletni strani so včeraj opoldne napovedovale okoli 4700 udeleženk in udeležencev na petih preizkušnjah, otroškem kolesarskem izzivu (1,5 km), družinsko-šolskem maratonu (21 km) in barjanki (72 km) v soboto ter malem (97 km) in velikem (156 km) maratonu Franja v nedeljo. A Penko pravi, da bo končna številka višja.

»Barjanka bo rekordna, prijavljenih je skoraj 500 kolesarjev, kar nas je malce presenetilo. Zato smo morali naročiti več štartnih številk in kolajn. Podobno je z družinsko-šolskim maratonom. Pripravljenih smo imeli 1700 številk, ki so že pošle, zato smo jih dotiskali do 2500. Pričakujemo vsaj 2000 udeležencev na tej preizkušnji, sobotni spored bi lahko tako v središče Ljubljane privabil okoli 3000 kolesark in kolesarjev,« je Penko potegnil črto pod uvodni dan, ki ga s štartom in ciljem gosti Kongresni trg. Začel se bo z barjanko (8.00), nadaljeval z družinsko-šolskim maratonom (9.00) in otroškim izzivom (10.00).

V nedeljo bo na vrsti Ameriška avenija v BTC ter veliki (9.00) in mali maraton (10.40). »Na velikem maratonu pričakujemo okoli 1200 kolesarjev, podobno kot lani, na malem več kot 1500, 200 več kot lani. Po covidu se številke vzpenjajo,« je nadaljeval direktor Franje, ki mu gre na roko vremenska napoved. »Gotovo smo zadovoljni. Kot kaže, Zvone Zanoškar od zgoraj skrbi za vreme. Ne bo ne dežja ne previsokih temperatur, obeta se idealno vreme in lep kolesarski praznik,« se je Penko spomnil svojega pokojnega predhodnika na čelu Franjine »parade«.

Vozovnice za Glasgow

Del te so bili sprva le domači kolesarski navdušenci. Že lep čas pa prihajajo amaterski kolesarji z vsega sveta, saj je Franja del svetovne serije grand fondo in kvalifikacijska preizkušnja za uvrstitev na avgustovsko SP v Glasgowu. Na Franji si bodo pravico nastopa prikolesarili tisti, ki se bodo uvrstili v prvo četrtino nastopajočih v svoji starostni kategoriji, za večino udeležencev pa bo Franja spet priložnost za kolesarske užitke na zaprtih cestah. A te niso brez pasti, Penko pa opozarja predvsem na varno ravnanje udeležencev.

»Vsak odsek je lahko nevaren, če kolesarji niso dovolj pozorni na dogajanje okoli sebe. V našem biltenu smo pripravili deset pravil, kako se lotiti maratona, izpostavil pa bi strpnost, previdnost in osredotočenost na cesto. Običajno se kaj zgodi, ko popusti pozornost, ne glede na to, ali gre za vsakdanjo vožnjo, dirko profesionalcev ali maraton amaterjev,« je še dejal Penko.