Za finale bi prodali tudi milijon vstopnic

Pravica v roke bogatašu

Na čelu Immobile in Kane Selektorja Roberto Mancini in Gareth Southgate ne bosta močno posegala v začetni enajsterici v primerjavi s polfinalnima tekmama proti Španiji in Danski. Morebitni začetni enajsterici, Italija (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne; Anglija (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.

Mesec dni po otvoritveni tekmi evropskega prvenstva v Rimu, ki jo je spektakularno napovedal, bomo dobili novega prvaka stare celine. Portugalska bo dobila naslednika v nedeljo zvečer, kandidata za vpis v zgodovinske učbenike sta Italija in Anglija. Škorenj in Otok živita za vrhunec eura 2020, ki bo v marsičem edinstven in nepozaben. Težko je našteti vse, ki želijo biti del spektakla pred 70.000 navijači, kolikor se jih bo gnetlo na kultnem londonskem stadionu Wembley.Na tribuni VIP bodo politična vrhova Italije in Anglije, najvišji angleški plemiči, številni milijarderji iz nogometne družine, nekdanji nogometni asi, med njimi bo sedel predsednik Uefe, pod njimi pa bo šlo za težko pričakovan spopad Anglije in Italije, v resnici prvi pravi spektakel par excellence po lanskem izbruhu trdožive pandemije. Finale eura že dolgo ni bil tako močno pričakovan. Brez težav bi napolnili tudi objekt z milijonom sedežev – tako evforični so angleški privrženci in približno 600.000 Italijanov, ki živijo na Otoku.»Nedeljska zmaga bi bila pomembna za celotno italijansko nogometno gibanje, za slehernega nogometaša in nacionalno zvezo, ki bi dobili zadoščenje za težka zadnja leta. To bi bila injekcija veselja in samozavesti za ves narod,« je prepričanki v paru ztvori zid pred vratarjem. Italijani v zadnjih dneh pred finalom preživljajo dodatno kalvarijo: ne le da prebivajo v Covercianu in se po sleherni tekmi vračajo domov – do Londona jih loči dve uri in pol dolg polet –, nazadnje jim jo je zagodel še virus. Na srečo so bili pozitivno testirani italijanski novinarji, ne igralci, zato so zadnje druženje z mediji opravili kar prek videa. Toda gotovo se je mednje prikradel dodaten strah, ki ga vsakdo občuti v pričakovanju rezultatov testiranja – in to je za igralce, selektorje, medije in druge uradne osebe eura 2020 na Otoku vsakodnevna rutina.Najbrž bosta selektorja začela tekmo s štirimi branilci in z znanimi aduti v napadu. Bonucci je imel v mislih 60 milijonov rojakov, nič manj ambiciozni ne bodo Angleži. Ti ne bodo igrali le za 55 milijonov prebivalcev največjega dela kraljevine, marveč tudi za pretekle rodove, ki so zaman upali, da se bo »nogomet vrnil domov«. Pesem, ki jo je mogoče slišati na vsakem vogalu, so posrečeno komentirali na uradnem računu Fiorentine na twitterju; firenški klub je objavil razglednico iz leta 1688, na kateri igrajo nogomet na trgu Santa Croce skoraj 200 let pred prvo tekmo v pokalu FA. Bomo videli, kako uspešno se bo poslovil od nogometa najvišje ravniEden najbogatejših nogometnih sodnikov – lastnik verige supermarketov na Nizozemskem – se namreč poslavlja. Kdor bo bolj uspešno iskal gol, ga čaka dodatna nagrada v vrednosti 10 milijonov evrov – Italijani bi odšli domov s 34 milijoni evrov, Angleži s 33,25 milijona, saj imajo v bilanci tudi remi.