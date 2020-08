Za drese skrbijo v klubu, in ne hotelu

Na zaključnem turnirju lige prvakov v Lizboni kajpak veljajo strogi varnostni ukrepi proti širjenju pandemije novega koronavirusa, portugalski prireditelji pa skupaj s predstavniki Evropske nogometne zveze (UEFA) pozorno skrbijo, da vsi navzoči dosledno upoštevajo predpisana navodila. Da ne bi šlo kaj po zlu, so sestavili ustrezen protokol in do zadnje sekunde natančen urnik, pri njegovem načrtovanju pa so pazili na sleherno malenkost. Pri tem prav ničesar niso prepustili naključju.



Vse tekme se bodo na stadionu luči (Estadio da Luz) začele ob 21. uri, deset minut pred tem bodo na posebno stojalo pred predorom postavili razkuženo žogo. Tri minute pozneje bodo nogometaši zapustili slačilnice in najpozneje v dveh minutah – prikorakali na igrišče. Točno ob 20.57 bodo zaigrali himno lige prvakov, med katero bodo igralci, ki bodo drug od drugega ločeni natanko meter, gledali proti praznim tribunam, 50 sekund pozneje pa bo pičlih deset sekund rezerviranih za moštveno fotografiranje. Ob 20.58 bo glavni sodnik vrgel kovanec, morda bo sledila še minuta molka za vse dosedanje žrtve bolezni covid-19, nakar bo napočil čas za začetek tekme.



Stadion so razdelili na štiri območja



Seveda bodo vse obračune do vključno velikega finala, ki bo na sporedu 23. t. m., odigrali za zaprtimi vrati. Vstop v areno je dovoljen le nogometašem, klubskemu osebju, akreditiranim predstavnikom medijev in vzdrževalcem na stadionu, ki so ga razdelili na štiri območja. Cona 1, v kateri ne sme biti več kot 120 ljudi, zajema igrišče ter klopi s trenerji in rezervnimi igralci, cona 2 obsega prostor ob zelenici (z ne več kot 100 ljudmi), v coni 3 so tribune in notranji prostori arene, v coni 4 pa je zunanji del stadiona. Vsako moštvo mora imeti svojega zdravnika, po možnosti klubskega, ki skrbi za testiranja; ta morajo izvesti tri ali dva dni pred tekmo. Rezultate teh morajo pristojnim pri Uefi predložiti najpozneje šest ur pred začetkom dvoboja.



V primeru, da je kateri od nogometašev pozitiven na novi koronavirus (kot sta bila to člana Atletica Šime Vrsaljko in Angel Correa), mora ta – jasno – nemudoma oditi v samoizolacijo. V madridski zasedbi so zato vnovič testirali celotno osebje, prav vsi preostali z Janom Oblakom na čelu pa so bili tudi v drugo negativni. Sleherna ekipa mora imeti v svojih vrstah tudi pooblaščeno osebo, ki je posebej zadolžena za to, da se vsi člani kluba ravnajo po predpisanem protokolu. Igralcem odsvetujejo menjavo dresov, za čistočo teh in drugih oblačil pa mora skrbeti klubsko, in ne hotelsko osebje. V protokolu tudi piše, da bodo tekme lahko izpeljali, če bodo moštva lahko poslala na igrišče enajsterico in imela ob tem na rezervni klopi še najmanj dva igralca. To torej pomeni, da mora imeti na svojem seznamu najmanj trinajst negativnih nogometašev.