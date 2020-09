Za Dragića ni poraza v končnici

Milwaukeejev velezvezdnik Giannis Antetokounmpo je lani prejel priznanje za najboljšega košarkarja v ligi NBA (letos je z LeBronom Jamesom in Jamesom Hardnom finalist izbora), pred enim tednom pa so ga izbrali za najboljšega obrambnega igralca prvenstva. Toda ob začetku dvoboja 2. kroga končnice z Miamijem Grk ni bil najboljši na igrišču. Odlična Jimmy Butler (40 točk) in Goran Dragić (27 točk, 6 skokov in 5 asistenc) sta prinesla zmago s 115:104 floridski zasedbi, ki je ostala neporažena v letošnjih izločilnih bojih. Razlika je bila očitna.



Antetokounmpo je bil z 18 točkami (prosti meti le 4:12) šele tretji strelec Milwaukeeja za Khrisom Middletonom (28) in Brookom Lopezom (24), hkrati pa ob spremstvu Bama Adebaya, Jaeja Crowderja, Andreja Iguodale in Butlerja, ki so se menjavali kot njegovi čuvaji, ni bil niti blizu svojima povprečjema iz rednega dela sezone (29,5) in dvoboja z Orlandom (30,6). Izkušena Miamijeva aduta sta se medtem postavila povsem v ospredje ognjene črte in dosegla 58 odstotkov točk njunega moštva. Butler, ki igra v ligi NBA deveto sezono, prvo za vročico, je z metom 13:20 iz igre in prostimi meti 12:13 izboljšal svoj rekord v tekmah končnice za štiri točke.



Dragić (za dve 7:10, za tri 2:5, prosti meti 7:7 v 34 minutah) pa je za svojim najboljšim dosežkom iz leta 2016 zaostal le za tri točke. In ne le to: posrečeno sta se dopolnjevala. Slovenski as je dosegel 19 točk v prvem polčasu in preprečil, da bi Milwaukee nevarno pobegnil po vodstvu s 40:29. Član zlate reprezentance ZDA na OI 2016 pa je zablestel v nadaljevanju s 27 točkami, 15 v zadnji četrtini. Po Miamijevem zaostanku s 94:96 šest minut pred koncem tekme je prispeval devet točk k nizu 11:2, ki je odločil zmagovalca.

Goran je naš vodja

»Kaj se je spremenilo v zadnji četrtini? Goran mi je rekel, prinesi nam zmago, Iggy je pristavil, naj zmagam za moštvo ... Fantom sem rekel, da jim nekaj časa ne bom podajal, in ko sem zadel nekaj metov, so mi navrgli, da nimajo nobenih pripomb. A ne gre le za polnjenje koša, temveč tudi za trud v obrambi, osvajanje nikogaršnjih žog in izbiranje pravilnih odločitev,« je poudaril Butler, 201 cm visoki branilec/krilo, ki bo 14. t. m. dopolnil 31 let. Z zgoščeno obrambo je s soigralci omejil najučinkovitejše moštvo rednega dela prvenstva na 15 točk manj od njegovega povprečja in s 46:34 dobil zračne bitke z najboljšo skakalno zasedbo sezone.



Novo odlično predstavo Miamija je Butler v veliki meri pripisal Dragiću, čeprav ni dočakal spopada s poškodovanim dirigentom Milwaukeeja Ericom Bledsoejem: »Goran je že zmagoval na zelo visoki ravni. Je dokazan zmagovalec in vodja, kakršnega potrebujemo, zato mu sledimo, saj trdo gara za vsako žogo in se nikoli ne vda.« V drugi tekmi večera je Oklahoma premagala Houston s 104:100 (Paul 28, Gallinari 25; Harden 32, Covington 18) in izenačila rezultat dvoboja 1. kroga na 3:3.