Za Andrejo po lanski krizi srebro kot zlato, danes na blazinah Anka Pogačnik

Andreja Leški se je po sanjski sezoni 2021, v kateri je kot za stavo osvajala kolajne med evropsko in svetovno elito v judu, znašla v krizi. Lani ji namreč skoraj nič več ni šlo tako, kot si je zamislila. A ni obupala. Še naprej je verjela vase, zobe pa je spet pokazala včeraj na svetovnem prvenstvu v Dohi, na katerem je v kategoriji do 63 kilogramov zablestela s srebrnim odličjem. Z njim je ponovila podvig izpred dveh let v Budimpešti.

Judoistka Bežigrada je na tatamiju arene Ali Bin Hamad al-Attiyah delovala zelo prepričljivo. V uvodnem krogu je z metom za vazari izločila Kitajko Jing Tang, v drugem pa je po pičlih 17 sekundah vrgla na hrbet članico ekipe beguncev Nigaro Shaheen. Večjih preglavic Andreji ni povzročala niti Izraelka Inbal Shemesh, ki se je vidno izogibala dvoboju, zaradi česar je zasluženo prejemala kazni za neaktivnost. Sodniku na blazinah je bilo dovolj minuto in 11 sekund pred koncem, ko je Shemeshovi pokazal še tretji rumeni karton, ki se je avtomatično prebarval v rdečega.

S to zmago se je Leškijeva uvrstila v četrtfinale, v katerem se je postavila po robu Lauri Fazliu s Kosova, ki so ji stavnice – verjetno zaradi medsebojnih obračunov (0:2) in boljših uspehov v zadnjem obdobju (lani je bila na članskem EP v Sofiji srebrna, na EP do 23 let v Sarajevu pa zlata) – pripisovale več možnosti za uspeh. Toda 26-letna Koprčanka je včeraj od vsega začetka nadzirala potek dvoboja, premoč pa je po slabih treh minutah kronala z metom za vazari, po katerem je napad uspešno sklenila s končnim prijemom.

Glasen krik veselja

V polfinalu se je naši judoistki zoperstavila sila nadarjena Nizozemka, komaj 20-letna Joanne Van Lieshout, ki je nudila zelo dostojen odpor. Potem ko se je redni del razpletel z neodločenim izidom, se je dvoboj nadaljeval v podaljšek, v katerem je začela dvakratna mladinska svetovna prevzemati pobudo. Toda Andreja, ki je bila že vidno izčrpana, je odbijala njene poskuse in v pravem trenutku zbrala moč za odločilen napad za zlato točko (met za vazari). Kako zelo ji je odleglo po zmagi, s katerim si je že zagotovila kolajno, je bilo slišati po vsej dvorani, saj je glasno zakričala od veselja.

Danes na blazinah Anka Na blazine arene Ali Bin Hamad al-Attiyah se bo danes od slovenskih judoistov podala Anka Pogačnik (do 70 kg), bronasta z lanskega evropskega prvenstva v Sofiji. V uvodnem krogu svetovnega prvenstva v Dohi jo bo pričakala Kubanka Idelannis Gomez Feria, ki je lani opozorila nase s tretjim mestom na mladinskem svetovnem prvenstvu v Guayaquilu.

Do zaključnega obračuna je imela na voljo dve uri premora, med katerim si je dovolj odpočila, da se je nato v velikem finalu dobro kosala s francosko šampionko Clarisse Agbegnenou, ki je, mimogrede, že nepozabne bitke bíla s Tino Trstenjak. Še pol minute pred koncem včerajšnjega finala je bil rezultat na semaforju poravnan, nato pa je olimpijska prvakinja iz Tokia 2021 pred očmi moža Thomasa Grave in skoraj enoletne hčerkice Athene izkoristila trenutek nepazljivosti primorske borke, jo vrgla in šesto najžlahtnejšo lovoriko na svetovnih prvenstvih potrdila s končnim prijemom. Za Andrejo pa je bila po lanski rezultatski krizi tudi srebrna kolajna kakor zlata.

»Potrudila sem se po svojih najboljših močeh in dala vse, kar sem imela v rokavu. Malo pred koncem me je drobna napaka stala rdečega našitka, ki ga nosijo svetovni prvaki, vendar sem kljub temu presrečna,« je bila do ušes nasmejana Leškijeva.