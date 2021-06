Z zmago ob bok Rogliču, Dončiću

Boj značajev

614

minut je na igrišču do polfinala prebila Zidanškova, le 40 manj kot Aleksander Zverev.

Se bo nadaljevala pariška pravljica nove slovenske športne junakinjein bo postala prva Slovenka poleta 1983 v finalu OP Francije med posameznicami? Glede na doslej prikazano je mogoče tudi to. Njena tekmica je kakovostna in izkušena, a ne nepremagljiva, 31. nosilka. Dvoboj na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier se bo začel ob 15. uri.Čeprav je že nekaj let v prvi stoterici najboljših teniških igralk na svetu, je Zidanškova šele ta teden zbudila radovednost svetovne športne javnosti. To je logično, osvojila ni še niti enega turnirja serije WTA, na grand slamih se ni prebila dlje od drugega kroga in tudi kot osebnost ni v ničemer izstopala. Ima sicer profile na družabnih omrežjih, vendar je občasno aktivna le na instagramu, kjer vsaj malce odstre zaveso pred svojim zasebnim življenjem.Še v Sloveniji, kjer vemo vse oin drugih paradnih asih, je večina izvedela, da 23-letnica iz Slovenskih Konjic del leta preživi v Katarju, da v programu WTA študira psihologijo in da je pri 14 letih dokončno dala prednost tenisu pred deskanjem na snegu, ker ni marala mraza na bližnji Rogli. Da ima rada spontane in nore stvari, da je oddana fantu...Kar je najbolj pomembno, razbija predsodke o tem, da slovenski športniki (pre)pogosto pregorijo v želji in da se hitro vdajo v usodo, ko gredo stvari navzdol. Šesto nosilkoje premagala po izgubljenem prvem nizu;, potem ko ji je tekmica zavezala kravato s 6:0;, potem ko je rešila zaključno žogico v prvem nizu; in nazadnje, potem ko je bila vmes že dvakrat odpisana. Je najnižje postavljena polfinalistka, 85. na lestvici WTA. Po novem bo najmanj 47. in tako najvišje uvrščena Slovenka.V desetih dneh je zaslužila 375.000 evrov, kar je tretjina vsote od njenega profesionalnega debija leta 2014. Ogromno zaslug gre njenemu dolgoletnemu trenerju, ki jo je vodil od začetkov do aprila letos. Zgodbo so nadgradili šef ekipe, trenerin športni psihologZidanškova je tako mentalno kot telesno trdna kot skala. V devetih dneh je odigrala pet dvobojev in na igrišču preživela 614 minut. Za primerjavo,je do polfinala potreboval 654 minut, četudi morajo moški dobiti tri nize.Ampak tudi njena današnja tekmica Pavljučenkova je prehodila križev pot. V zadnjih treh dvobojih je odigrala po tri nize in imela težave s kolenom. Kljub temu je v četrtfinalu izločila favoritinjo, svojo partnerico v dvojicah. V polfinalu bo favoritinja 29-letna Rusinja, na stavnicah je kvota za njeno zmago 1,57 (Zidanšek 2,37). »Toliko čustev me preveva, prvič sem v polfinalu po šestih razočaranjih. Vedno sem igrala dober tenis, a zdaj sem psihično bolj stabilna. Želim igrati pametno in tudi bolj garati,« pravi Pavljučenkova, ki ima tudi novega trenerja, brata