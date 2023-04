Z roko v mavcu misli na rumeno majico

»Je jama pri Bertognu že odločila Tour de France?« so se za navijače Tadeja Pogačarja črnogledo spraševali na belgijskem portalu Het Laatse Nieuws. V mislih so imeli jamo na cesti, ki je med dirko Liege–Bastogne–Liege povzročila padec slovenskega kolesarskega asa, ki je zato namesto na odru za zmagovalce končal na operacijski mizi. Kljub zlomu zapestja za kapetana ekipe UAE glavni cilj v sezoni ni izgubljen, je prepričan naš nekdanji profesionalec Primož Čerin.

»Vse, kar je Pogačar letos storil do padca na poti v Liege, je bilo vrhunsko. Njegovi dosežki si zaslužijo vse presežnike. Marsikdo v Sloveniji si ne zna predstavljati, kaj belgijske enodnevne dirke pomenijo v kolesarstvu. V tenisu bi bil to Wimbledon. Po Eddyju Merckxu česa takšnega še nismo videli,« se je Čerin dotaknil sanjske podobe te pomladi, v kateri je Pogačar v 19 tekmovalnih dneh slavil 12 zmag, vštevši zgodovinsko prvo slovensko na dirki po Flandriji.

​

Mejniki so pred njim padali kot domine, dokler ni po spletu okoliščin pristal na tleh. Ker ni posnetkov padca dobrih 84 km po startu »stare dame«, so pri Het Laatse Nieuws s pomočjo pričevanj očividcev naredili rekonstrukcijo dogodka. »Cesta se je rahlo spuščala, zato je bila hitrost v glavnini zelo visoka. Nenadoma je bil na levi strani cestišča krater s premerom skoraj meter. Remco Evenepoel je pravi čas videl fluorescentno oznako in ga je lahko preskočil, Mikkel Honoré pa tega ni mogel. Ko se je peljal skozi tisto jamo, sta mu počili obe gumi, tako globoka je bila. Honoré je padel na levo in v padec potegnil Tadeja. Jama je bila res nevarna in napaka prirediteljev je, da nas pošiljajo na tako slabe ceste,« je usodni trenutek orisal Louis Vervaeke, Remcov ekipni kolega pri ekipi Soudal Quick Step.

Brez poti v ZDA

Epilog nesreče sta bila Evenepoelova prepričljiva zmaga ter operacija zlomljenega čolniča in lunice v levem zapestju za Pogačarja. Zdravnik ekipe UAE dr. Adrian Rotunno je potrdil, da bo okrevanje trajalo okoli šest tednov, da pa bo Pogačar že v naslednjih dneh začel rehabilitacijo in tudi vadbo na trenažerju.

»Poškodba zapestja je problematična za kolesarje, a imajo vrhunske ekipe izjemno zdravniško podporo. Odziv je bil hiter, zdaj gre le upati, da ne bo dodatnih zapletov. Če jih ne bo, bo imel Pogačar dovolj časa, da se vrhunsko pripravi za Tour (s startom 1. julija). Lahko se bo umiril, nekoliko spočil in postal še bolj lačen zmag,« je optimistični scenarij razgrnil Čerin.

Je pa jasno, da bo jama pri Bertognu vplivala na Pogačarjevo pot na Tour. Konec tedna bi moral biti gost francoske ambasade v Washingtonu in častni gost na tekmi bejzbolske ekipe Washington Nationals, pri italijanski Gazzetti dello Sport so špekulirali tudi o obisku Bele hiše. To bržkone odpade, ni pa še znana usoda majskega testiranja v vetrovniku v Silverstonu, ogleda ključnih etap Toura in višinskih priprav na Sierri Nevadi. Kot tudi generalke pred veliko pentljo, naj bo to dirka po Sloveniji ali kriterij Dauphine. Nekaj pa je jasno, Pogačar ima tudi z roko v mavcu v mislih rumeno majico na Elizejskih poljanah.

