Z Rogličem in Pogačarjem spektakel zagotovljen

V svetovni seriji se kolesa vrtijo že poldrugi mesec, prvi odgovor, kakšno je letos razmerje moči na vrhu, pa bomo dobili prihodnji teden. Na dirki po Baskiji bosta prvič skupaj na startu slovenska zvezdnika Primož Roglič (Jumbo Visma) in Tadej Pogačar (UAE).



Roglič in Pogačar sta se februarja in marca udeleževala različnih dirk in poskrbela za to, da ima Slovenija največ zmag v letošnji svetovni seriji. Od sedmih uspehov je Pogi prispeval štiri, Rogla tri. In še kakšen bi bil, če 31-letnega Kisovčana na poti k na videz zanesljivi zmagi na dirki Pariz–Nica ne bi zaustavila dva padca.



Veliko presenečenje bi bilo, če po prihodnjem tednu slovenska bera ne bi bila bogatejša, vprašanje je predvsem, kateri od naših asov bo bolj oplemenitil svojo impresivno statistiko. Pogačar, ki letos na etapnih dirkah ne pozna drugega kot zmage, ali Roglič, ki je bil v zadnjih treh letih malodane nepremagljiv na vseh enotedenskih preizkušnjah, na katerih mu načrtov niso sfižili padci?



»Oba imata velike možnosti za zmago, ne bi pa izpostavil ne enega ne drugega, zame so možnosti polovične. Sodeč po tem, kar smo videli letos, se pri Rogliču spet pojavlja težava, da zaide v težave proti koncu dirke. Težko bi rekel, ali gre za posledico tega, da nikoli ni opravil osnovne kolesarske šole, ali gre za utrujenost in posledičen padec zbranosti,« je nekdanji slovenski kolesar Bojan Ropret izpostavil zadnji Rogličev spodrsljaj, ki po njegovi oceni ne bi smel usodno vplivati na razplet dirke po Baskiji ali nadaljevanje sezone, katere vrhunec bi spet moral biti slovenski dvoboj na Touru.



»Vsak padec sicer vpliva na kolesarja, a je šlo za običajne kolesarske padce brez zlomov ali hujših poškodb mišic. Običajno sanacija poškodb traja okoli pet dni, nato se nadaljuje običajni trening. Pričakujem, da bosta oba slovenska aduta na start prišla vrhunsko pripravljena,« je nadaljeval Ropret.

Zmagal bo najboljši

Rogličeva Jumbo Visma je vajena nadzirati potek dirk in ima tudi dovolj močno zasedbo za to vlogo, medtem ko številni komentatorji še vedno opozarjajo na to, da Pogačarju v ključnih trenutkih (pre)hitro zmanjka pomočnikov iz moštva UAE. »Najpomembneje je, kako zna kolesar izkoriščati delo drugih, bodisi moštvenih kolegov bodisi tekmecev. Razlika je v tem, da sam določaš, kakšen bo tempo, če 'vleče' tvoja ekipa, drugače pa se moraš prilagoditi drugim. Na koncu tako ali tako odloča individualna moč, v ključnih ciljnih vzponih in vožnji na čas bosta morala vse opraviti sama,« je Ropret prepričan, da bo zmagal najmočnejši kolesar.



V Baskiji ne bo manjkalo užitkov za kolesarske sladokusce. Začenši s ponedeljkovo uvodno vožnjo na čas v Bilbau. Ta 13,9 km dolga preizkušnja se bo začela z 2,6 km dolgim vzponom in končala s 600-metrsko »špico« z nakloni do 19 odstotkov. V šestih etapah bo karavana premagala 22 kategoriziranih vzponov, od tega sedem v odločilni zadnji etapi s ciljem na Arrateju. Tu je leta 2018 Roglič slavil svojo prvo zmago na etapni dirki svetovne serije, lani pa po uvodni etapi Vuelte oblekel rdečo majico, v kateri je prikolesaril tudi v Madrid. Za ponovitev tovrstnih podvigov bo moral tokrat opraviti tudi s Pogačarjem, zmagovalcem lanskega Toura …

