Z navijači bo užitek peti himno

Ko je Miha Zarabec slišal vprašanje, kdaj je nazadnje igral v slovenskem dresu, se je popraskal za ušesom. To je bilo marca lani v berlinskih kvalifikacijah za OI v Tokiu. Vmes je izpustil dve akciji, zdaj je spet zdrav in odločen Slovenijo popeljati do dobrega rezultata na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem. Trebanjec je bil eden od rokometašev, ki jim ni bilo treba trepetati, preden je selektor Ljubomir Vranješ sinoči sporočil imena potnikov v Debrecen.

Verjetno vas že srbijo prsti, da bi znova tresli mrežo za Slovenijo?

»Res me kar dolgo ni bilo. Marca sem prebolel covid, novembra sem bil bolan in tudi v teh prvih dneh novega leta sem ležal v postelji z angino. Zdaj sem se vrnil, verjamem, da sem za nekaj let porabil bonus.«

Zadnje novice so spodbudne, vsi igralci ste bili negativni na koronavirus.

»Vidimo, kaj se dogaja na Balkanu in drugod, tokrat smo mi začuda odnesli celo kožo, kar se nam ni velikokrat zgodilo. Običajno smo imeli pred velikimi tekmovanji kup problemov.«

Se veselite poti na vzhod?

»Malce drugačen je občutek kot po navadi, zdi se mi, da smo bolj sproščeni. Tja se podajamo osredotočeni in mirni. Imamo super vzdušje, nobenega negativizma ni, vsi gledamo v isto smer.«

O formi težko ugibate, obe tekmi z Italijo sta odpadli.

»Trenirali smo dobro, vse je videti lepo, a tekme so nekaj povsem drugega. Lahko smo še tako samozavestni, pa pridejo Makedonci in se vse podere, kot je bilo leta 2018 na Hrvaškem. To se ne sme ponoviti.«

Start s Severno Makedonijo bo zares pomemben, mar ne?

»To bo za nas finale. Od te tekme bo vse odvisno. Po svoje je dobro, da gremo takoj na polno. Šteje samo zmaga, drugega ni. Ne moremo se spet loviti na zadnji tekmi in upati na pomoč drugih. Vse, kar smo dobrega in slabega storili v teh tednih, se bo pokazalo v 60 minutah.«

Ste si zadali kakšen skupen cilj?

»Mislim, da prvič, odkar sem zraven, nimamo točno določenega cilja razen uvrstitve iz skupine. S tem nam je padlo veliko breme z ramen. Nihče ne pritiska na nas, vsi pa vemo, da smo sposobni narediti nekaj velikega.«

Imate kakšne osebne želje?

»Neumen bi bil, če bi rekel, da se gremo tja samo pokazat in uživat. Preprosto moramo iti zmagovat. Vsi vidimo, kaj se dogaja s to korono. Spet bo čudno prvenstvo, prepričan sem, da bo tisoč težav. Lani v Egiptu smo se obremenjevali, kako bo vse skupaj potekalo, vmes pa pozabili igrati rokomet. Zdaj dobro vemo, kaj nas čaka.«

Debrecen je precej daleč od Slovenije, a vseeno bo prišlo kar veliko slovenskih navijačev.

»Po tem, kako je bilo v zadnjem času, ko so bile dvorane prazne, bo to zares velika stvar. Kakšna je razlika, se je pokazalo v Celju proti Hrvaški. V Debrecenu bomo končno spet z veseljem zapeli himno, spet bo tu naboj, ki ti ga lahko dajo samo navijači s tribun. Upam, da jih pride čim več, če bodo rezultati dobri, jih bo še več v Budimpešti. Tam bodo tudi moji Trebanjci, ki se jih veselim.«