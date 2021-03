Z Lukom bomo dobili novo energijo in samozavest

Tudi nas zanima, kdo bo selektor. Dobro smo sodelovali z Aleksandrom Sekulićem, zato bo mogoče on dobil priložnost, ki si jo zasluži.

Pet mesecev že traja košarkarska sezona, toda prvi tekmovalni vrhunci so se šele začeli. Tudi za, kapetana Cedevite Olimpije. Bil je najučinkovitejši mož slovenske reprezentance, ki se je uvrstila na evropsko prvenstvo 2022, prednjači pa tudi v klubskem dresu, v katerem ga čakajo tedni odločitve, tako v evropskem pokalu kot v ligi ABA, v katerih Ljubljančanom zelo dobro kaže.»Ob začetku kvalifikacij za eurobasket je bil selektorin v končnici prve tekme na Madžarskem smo imeli nekaj smole, izgubili pa smo tudi zaradi zelo slabega odstotka metov. Avstrijo smo nato nekako premagali, šele drugi cikel pa smo pričakali s pravo miselnostjo, da bi Slovenijo popeljali na EP. Pristop je bil pravi od prve sekunde, ko smo se zbrali, in si že v Stožicah zagotovili mesto med celinsko elito. Tudi v kvalifikacijah za SP smo bili vsi željni dokazovanja, a v športu včasih ne gre po načrtih. Sem pa zato vesel in ponosen, da bomo prihodnje leto branili naslov evropskega prvaka na igrišču.«»Okoliščine so bile zahtevne predvsem za selektorja. V vsakem ciklu je imel le nekaj dni časa za pripravo moštva na dve tekmi, vsak košarkar je prišel iz svojega kluba v različni formi in veliko stvari se mora uskladiti, da lahko prideš do želenega uspeha. Poglejte, kdo vse se je mučil v minulih kvalifikacijah, in kako je brez EP ostala Latvija, ki velja za eno od najboljših v Evropi. Novi kvalifikacijski sistem je za nekatere zanimiv, jaz pa sem bolj naklonjen staremu ustroju, po katerem se zberejo najboljši košarkarji vseh držav in se uigravajo mesec dni. Takrat res pride do izraza pristna kakovost, kar zdaj ni primer.«»Vodstvo Košarkarske zveze Slovenije že išče rešitve. Tudi igralce zanima, kdo bo selektor, v zadnjih dveh ciklih smo dobro sodelovali z, zato bo mogoče on dobil priložnost, ki si jo zasluži. Verjamem pa, da se bomo junija odzvali vsi zdravi košarkarji. Ne poznam nikogar, ki si ne bi želel igrati na OI.«»Menim, da bomo lahko konkurenčni vsem najboljšim reprezentancam. Tudi Litvi, ki bo gostila našo kvalifikacijsko skupino za OI. Če se nam bo pridružil, ki je zame najboljši košarkar na svetu, bomo takoj dobili dodatno energijo in samozavest.«»On je tako nadarjen, da se vsaka obramba osredotoči nanj. Vseh pet tekmečevih košarkarjev na parketu bo moralo razmišljati, kaj namerava storiti z žogo. In glede na to, da ima Luka odličen pregled nad igro, bo gotovo našel najboljšo rešitev. Vemo, kakšne so njegove strelske sposobnosti, saj v ligi NBA redno dosega več kot 25 točk, toda njegova zmožnost razigravanja soigralcev bo največja prednost Slovenije.«»To je ena od tekem, ki se je veselimo že lep čas. Vemo, da so Bolonjčani favoriti in da so doslej dobili vseh 14 evropskih tekem, a to je lahko izziv za nas. Ne nazadnje si lahko z zmago zagotovimo mesto v četrtfinalu. To bo za nas že prvi finale v sezoni, glede na to, da smo lani obtičali v skupini uvodnega dela tekmovanja.«»Drži, zato na treningih poskušamo najti rešitve, ki bi vključile več igralcev v zaključke akcij. Z njimi lahko dodatno pridobimo. Bolj ko se bodo tekmeci usmerili na naju, več priložnosti se bo ponudilo drugim. S Perryjem se sicer odlično ujameva. Hiter je, rad prodira in ima tudi dober met z večje razdalje, predvsem pa je zelo dober človek. Ni sebičen in storil bi vse, da bi naše moštvo zmagalo.«»V Stožicah sem zadovoljen. Klub se je lani lotil ambicioznega projekta in menim, da vsi dobro delamo za košarko v Ljubljani. Vesel sem, da sem lahko del te zgodbe. Ne razmišljam še, kaj bo v naslednji sezoni, bomo videli, kaj se bo izcimilo iz vsega.«»Evroliga je najvišja raven v evropski košarki, ambicije še vedno imam, čeprav sem že nekoliko starejši. Videli bomo, kaj bo prinesel čas. Najbolj preprosto bi bilo, če bi se Cedevita Olimpija uvrstila v evroligo.«»Najpomembnejše je, da uživam v igri. Hvaležen sem trenerju in soigralcem, ker mi to omogočajo. Lahko rečem, da sem sredi moje najboljše sezone v karieri,pa nas redno opozarja, da smo tako dobri, kakor je bila naša zadnja tekma. Strinjam se. Marsikaj moram postoriti, preden bom lahko rekel, to je bilo tisto pravo.«»Vse je prispevalo svoj delež, tudi moje izkušnje iz prejšnjih klubov. Zdaj mi je veliko lažje igrati.« Eduardo Brozovič