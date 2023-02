Z Luko in Kyriejem možno prav vse

Odkar je Luka Dončić v svoji krstni sezoni v ligi NBA odigral nekaj skupnih tekem s takrat že 40-letnim Dirkom Nowitzkim, so si navijači košarkarjev Dallasa po vsem svetu zamišljali, kako bi šele blestel, če bi imel ob sebi v moštvu še enega vrhunskega zvezdnika pri pravih močeh. Zgodba s Kristapsom Porzinginsom ni dobila želenega vrhunca, zdaj pa je slovenski as dočakal soborca z veliko začetnico. Kyrie Irving je brez dvoma odličen košarkar, vprašanje pa je, v kakšni podobi bo pripotoval v Teksas.

Ko je v nedeljo zvečer postalo jasno, da je 31-letni in 188 cm visoki organizator igre pred četrtkovim iztekom roka za prestope v ligi NBA zapustil Brooklyn v družbi nadomestnega krilnega centra Markieffa Morrisa v zameno za branilca Spencerja Dinwiddieja, krilo Doriana Finney-Smitha, izbor v prvem krogu nabora 2029 ter izbora v drugem krogu 2027 in 2029, so se športni krogi odzvali zelo različno. Denimo, večina stavnic v ZDA je popravila Dallasovo izhodišče in ga vidi kot drugega favorita zahodne konference za Denverjem.

Njihovi cenilci so namreč upoštevali, da je Irving osemkratni udeleženec tekem All-Star, ki se je letos uvrstil v prvo peterico igralcev vzhodnih moštev, in tudi lastnik šampionskega prstana iz leta 2016, ko je še nosil dres Clevelanda. Za nameček bo z Dončićem tvoril najbolj učinkovito navezo na svetu. V tej sezoni dosegata skupaj 60,5 točke na tekmo (Irving 27,1), na drugem mestu sta krilni center Jayson Tatum in branilec-strelec Jaylen Brown iz Bostona s 57,9 točke.

Brooklyn zmagovalec kupčije?

Dončić in Irving sta bistveno drugačna kombinacija, po duši sta dirigenta in ustvarjalca, kar bi lahko prineslo dodatne prednosti, a tudi težave. Oba pač imata rada žogo pri sebi, gibljeta se po podobnih tirnicah in se zelo pogosto odločata za met (v seštevku 43,6-krat iz igre), zato bosta potrebovala izdatno mero usklajevanja. Športni analitiki so zato previdni, pri ugledni mreži ESPN so celo razglasili, da je Brooklyn jasni zmagovalec kupčije. Dobil je dva zelo dobra igralca in tri adute za prihodnost. Dallasu pa ob največjem nakupu uveljavljenega košarkarja v zgodovini kluba ostaja dvom, ali bo lahko uresničil sanje ali ga čaka nočna mora.

Kyrie Irving pač ni bil nikoli mlačen košarkar, vedno je deloval na vse ali nič, najpogosteje pa postavljal sebe v središče vesolja. Njegov problematični sloves se je vse bolj krepil tudi v zadnjih letih pri Brooklynu, čeprav je s Kevinom Durantom in Jamesom Hardnom tvoril najbolj razvpit trio. Pri Mrežicah je postal še bolj muhast in nezanesljiv, zaradi različnih razlogov in kazni je igral na 143 tekmah od 278 možnih, po letu 2019 nikoli več kot v 54 dvobojih v sezoni. Ob prihodu v Dallas, kjer se je njegova letošnja plača dvignila na 38,9 milijona dolarjev, slaba dva milijona več od Dončićeve, je že pri 40 nastopih, pred moštvom pa sta še dobra dva meseca bojev za uvrstitev v končnico. Kaj mu bosta prinesla, ne vedo niti najboljše vedeževalke.