Z Luko Dončićem lahko v Tokiu spišejo novo pravljico

»Nič se ne zgodi, preden o tem ne sanjamo,« je nekoč zapisal ameriški pesnik in novinar Carl Sandberg. In najtrši orehi so običajno tudi najslajši. Številni rodovi košarkarjev so sanjali o krstnem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskih igrah, a so veliki dan dočakali šele po 29 letih njenega obstoja, ko so po osvojitvi naslova evropskih prvakov že začeli znova obupavati. V Kaunasu so fantastični Luka Dončić in soborci igrali še bolje kot zlata zasedba iz Istanbula 2017 in si dali duška po odločilni zmagi nad Litvo: Tokio, Slovenci so na poti!Članek si preberite TUKAJ