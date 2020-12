Z lepo rdečo majico na sloviti Saslong

1969

je letnica prvega smuka za svetovni pokal v Val Gardeni.

Ni še jasno, kdaj se bo vrnil Žan

V svetu karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju je že dolgo jasno, kje so postaje v drugi decembrski polovici. Na severu Italije, kjer si visokogorski svet Južne Tirolske podaja roke z Dolomiti, prepletata se nemščina in italijanščina, na tisoče turistov, v običajnih razmerah brez zloveščega virusa, pa uživa v imenitni naravi. Gostov zdaj ni, tu je le tekmovalna srenja, ki jo najprej danes ob 11.45 čaka superveleslalom. Na startu tudi z našim junakom zadnjega vikendaPred vrati je tako znana zgodba treh smučišč v naši zahodni soseščini – najprej z omenjenim superveleslalomom ter jutrišnjim smukom v Val Gardeni, nato z nedeljskim veleslalomom in dan pozneje še slalomom v Alta Badii, zgodbo pa bo za konec zaokrožil torkov nočni slalom v Madonni di Campiglio. Na vsa tri prizorišča različni rodovi slovenske smučarske reprezentance ohranjajo posebne spomine, od zmagovitih do tekmovalno ponesrečenih, zdaj je seveda najprej v središču pozornosti privržencev v domovini novi nastop celjskega bliska.Čater bo v nedeljo praznoval 28. rojstni dan, imenitno darilo si je kar sam s senzacionalno zmago pripravil ob prejšnjem koncu tedna v Val d'Iseru, toda za slavje preprosto ni časa. Danes bo na startu superveleslaloma, jutri ga čaka znameniti smuk – Saslong je že pet desetletij pomembna klasika najhitrejše discipline alpskega smučanja, podobno kot v januarju smukaška spektakla v Wengnu in Kitzbühelu. Tu pač imena tistih najboljših ostanejo posebej podčrtana.Za uvod bodo danes v superveleslalomu vsi štirje slovenski aduti, ob omenjenem nedeljskem junaku šein, nato jih z izjemo slednjega jutri čaka še smukaška preizkušnja. Na dlani je, da je zdaj naš tabor vidneje pod drobnogledom tekmecev, zlasti v primeru Čatra, ki je pripotoval s prestižno rdečo majico vodilnega v smukaški razvrstitvi na to drugo postajo sezone: »Čudovito je seveda imeti takšno majico, toda že ko sem prišel na to novo prizorišče, o njej nisem več razmišljal. Dva dneva sta bila dovolj za zbiranje vtisov po tej nepozabni zmagi, zdaj me zanima le, kako bi smučal po svojih najboljših močeh tudi na tej progi.« Zdaj naš vodilni smukač noče razmišljati o tem, da je kar za začetek postal tarča uglednih tekmecev in med njimi tudi priznanih šampionov, želi si le spodobne razmere za tekmo, imenitno bi bilo, ko bi imel tudi opremo tako vrhunsko pripravljeno, kot je bila ta v Val d'Iseru. Res pa je bil na prvih treh treningih daleč od najboljših, včeraj denimo 46. (najhitrejši Slovenec je bil Kosi, 27.).Zaradi nedavne smrti v družini še ni jasno, kako bo z nadaljevanjem sezone enega vodilnih veleslalomistov na svetu, za zdaj sta zanesljivo na seznamu nastopajočih nedeljske tekme v Alta Badii –in