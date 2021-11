Z igralci se je dvigoval tudi sam

Leto dni je nekdanji nogometni virtuoz Milenko Ačimović v vlogi selektorja slovenske reprezentance do 21 let. V tem času je kot trenerski novinec izkusil toliko, kot veliko njegovih kolegov ne bo v vsej karieri. Po domačem euru, na katerem je bolj kot igralci nabiral izkušnje on sam, je bil jesenski kvalifikacijski ciklus za EP 2023 njegov prvi pravi zrelostni izpit.

Bilanca Milenko Ačimović je postal selektor vrste U-21 novembra lani, ko je nasledil Primoža Gliho. Z njo je na letošnjem euru pri nas v zahtevni skupini izgubil proti Španiji (0:3) in Italiji (0:4), s Češko igral neodločeno (1:1). Skupna bilanca? Dvanajst tekem, tri zmage, pet neodločenih izidov, štirje porazi z razliko v golih 14:17.

Začniva pri koncu, to bo izključno strokovno vprašanje. Zakaj ste v končnici tekme proti Češki zamenjali najboljša napadalca, ko je Slovenija z igralcem več lovila gol za zmago?

»Čehi so bili zgoščeni v obrambi. Osem, devet igralcev se je postavilo v blok pri enajstih metrih. Moja zamisel je bila, da jih poskušamo prebiti z bočnima igralcema oziroma zveznima z nasprotno igralno nogo od postavitve na igrišču: desničar igra na levi, levičar na desni. Tako se ponujata dve možnosti. Prva je prodor proti sredini in možnost odprtega strela, druga pa poskus preboja za tekmečevo obrambo po krilu v navezi z bočnim igralcem. Takšna postavitev, v kateri igralci s prodori proti sredini poskušajo najti luknjo v tekmečevi obrambi, je običajna in sem jo v velikem delu kariere izkusil tudi sam.«

Na selektorski stol ste sedli brez ene samostojne trenerske minute, kar vam očitajo tudi kolegi. Kako ocenjujete svoje prvo leto?

»Težko bi sam sebi prisodil oceno. Prvi del je bil povezan z nadaljevanjem dela mojega predhodnika, drugemu bom šele naslednje leto postavil piko na i. Res se je veliko stvari zgodilo v letu dni, veliko sem videl, spoznal in razmišljal. Napredoval sem tako, kot so napredovali igralci. Z njimi sem se veliko pogovarjal in z njimi sem se dvigoval tudi sam. Ni mogoče primerjati selekcije, ki sem jo vodil na euru, in zdajšnje. Velja se zavedati, proti komu smo igrali.«

Kaj je bilo dobro in kaj slabo v jesenskem delu kvalifikacij?

»Občutki so mešani, a na voljo je še vedno 12 točk. Glavne tekme smo korektno izpeljali. Že ob žrebu skupin mi je bilo jasno, da so Angleži in Čehi favoriti, in proti njim smo bili na visoki ravni. Manjka nam točka ali tri, ki smo jih izgubili proti Albancem v Tirani. Takšna tekma se zgodi in mi še zdaj ne da miru, ne zmaga nujno boljši. Kdor sproži petnajst strelov, narekuje ritem igre, a nato prejme dva gola. Doma smo pokazali, da smo boljši.«

Kakšna so vaša vodila pri selekciji igralcev?

»Želel bi razjasniti še nekaj. Z eno samo pripravljalno tekmo smo vstopili v kvalifikacije, in takoj proti Čehom. Izgubili smo nesrečno, z golom v zadnjih minutah. Vsi pogrešamo več pripravljalnih dvobojev. Učimo, uigravamo in spoznavamo se na tekmovalnih tekmah. Kljub vsemu me veseli, da smo opravili selekcijo, ki se ne dopolnjuje vsevprek. Skupina igralcev je bolj ali manj oblikovana. Ni lahko, ker ni veliko časa.«

Preskakovanje selekcij najbolj nadarjenih je slabost reprezentančnega ustroja. Si lahko privoščite, da mimo vseh napisanih pravil potisnete v ogenj izstopajočega igralca, ga »ukradete« kolegu iz mlajše selekcije?

»Bodimo iskreni, osnovna naloga mlajših reprezentanc je selekcionirati, taktično in tehnično izbrusiti, pripraviti najboljše za člansko reprezentanco. Končni cilj je, da za izbrano vrsto vendarle igrajo najboljši. Ne, ne bojim se ponuditi priložnosti mlajšim in tudi med selektorji ni prepovedi. Pri meni so že dobili priložnost Tjaš Begić in Vid Koderman ter vratar Martin Turk. Najboljšim dajem priložnost, jih uvajam in jih imam poleg. Zame Tjaš ali Vid nista le številki, dobila sta priložnost. Vem, da vsakomur koristijo izkušnje z močnih mednarodnih tekem.«

Kaj si želite ali obetate od drugega dela kvalifikacij?

»Zelo pomembni bosta tekmi proti Kosovu. Mislim, da bomo spomladi še boljši in močnejši. Imamo izkušnje, odlično smo prestali psihološki test, konkurenco bodo zaostrili Dario Kolobarić, ki se šele vrača v igralni ritem, poškodovana in zelo pomembna člena Nik Prelec in Benjamin Markuš, želel bi si imeti tudi Žana Kolmaniča. Imamo zagon. Upam in želim, da smo moštvo brez strahu. Da bi neustrašno igrali za točke in še naprej rasli, želim, da igralci dojamejo, kaj pričakujem od njih, da spoznajo sebe, da se zavedajo, kaj prinašajo takšne tekme. Naj igrajo po najboljših močeh, ne glede na sloves in moč tekmecev. Predvsem naj igrajo in poberejo čim več izkušenj iz najzahtevnejših dvobojev, da jih bodo lahko uveljavili v klubih.«