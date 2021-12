Z Ibrahimovićem tudi o Stožicah

Predzadnja sreda v letu 2021 prinaša veliko število tekem najboljših slovenskih nogometašev na tujem. V najmočnejših prvenstvih po stari celini namreč ne počivajo, pod drobnogledom pa bo gostovanje madridskega Atletica v Granadi, saj rdeče-belim v ligi nikakor ne steče po načrtih. Atletico Madrid je aktualni španski prvak, toda v tej sezoni je doživel ekspresno streznitev kljub težavam nekaterih španskih gigantov.

Nanizal je tri zaporedne poraze (Mallorca, Real in nazadnje Sevilla), v osmino finala lige prvakov pa se je prebil čez šivankino uho. Pred današnjo tekmo v Granadi zaostaja za vodilnim Realom 14 točk in španski mediji že trdijo, da si lahko Real odvzame naslov prvaka le sam. Še več, moštvo trenerja Diega Simeoneja kotira zunaj območja lige prvakov – pred Atleticom so andaluzijska rivala Sevilla in Betis ter še en madridski klub Rayo Vallecano.

Oblak in Atletico v Granadi

Podobno je z Janom Oblakom. Škofjeločan še vedno kotira na vrhu lestvice najdražjih vratarjev na svetu (Oblak 70, Donnarumma 65, Alisson in Courtois po 60, Ter Stegen 55 milijonov evrov), toda na lestvici vratarjev z največjim številom tekem brez prejetega gola ga ne najdemo. Tam kotira na vrhu Ederson (ManCity) z 10 tekmami brez prejetega gola, sledijo David Ospina (9, Napoli), Alisson (9, Liverpool), po 8 tekem so zbrali Bono (Sevilla), Pau Lopez (Marseille), Edouard Mendy (Chelsea), Aaron Ramsdale (Arsenal), Alfred Gomis (Rennes), Alex Remiro (Real Sociedad) in Samir Handanović (Inter). Pred Oblakom (5) je tudi Rayev vratar Stole Dimitrievski (6) …

Atletico se je znašel pred velikim izzivom, tudi Granada ne bo padla sama od sebe, španski novinarji pa še vedno verjamejo Simeoneju: »Če kdo lahko predrami igralce Atletica, je to prav Simeone.« Bomo videli, kako bo v Granadi (19.00) in pozneje v Bilbau (21.30), kjer bo v derbiju kroga gostoval Real Madrid. Zanimivo bo tudi po drugih delih stare celine. PSG bo obiskal Lorient (21), derbi kola v Franciji pa bo v Monte Carlu, kjer se bosta merila Monaco in Rennes.

Zajc z novim trenerjem

Tudi selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek bo drevi spremljal pravi maraton, če bo želel videti na delu vse legionarje. Ob Oblaku bodo številni aktivni tudi v Turčiji – ob treh bo dejaven Nejc Skubic, čigar Konyaspor zaseda visoko drugo mesto za Trabzonsporom – Kek nanj resda ne računa –, tri ure pozneje bodo igrali kar dve slovensko obarvani tekmi: Gaziantep – Alanyaspor (Amedej Vetrih; Miha Mevlja) in Karagümrük – Fenerbahče (Jure Balkovec; Miha Zajc).

Fenerbahče je zamenjal trenerja, bomo videli, kako se bo po novem znašel Miha Zajc. Pestro bo tudi v Italiji. Ob 16.30 se bosta merila Venezia (Domen Črnigoj) in Lazio, večerni termin 20.45 je rezerviran za dvoboj Empolija in Milana. Petar Stojanović in Leo Štulac bosta lahko z Zlatanom Ibrahimovićem pokramljala o spopadu Slovenije in Švedske v ligi narodov 2. junija v Stožicah.