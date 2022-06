V okviru petrovčevanja – praznika KS Petrovče – vsako leto izpeljejo nogometni turnir, ki ga organizirata petrovška župnija in krajevna skupnost. Pred dnevi so se na nogometnem igrišču v Dobriši vasi med sabo pomerile štiri ekipe: člani duhovniškega nogometnega kluba PAX, nogometni veterani Petrovč, letošnji birmanci župnije in prvič tudi Ženski nogometni klub Žalec. Skupna fotografija ekipe PAX in ŽNK Žalec, prvi z desne stoji pater Ivan Arzenšek. Travnato nogometno igrišče je tako lepemu številu igralcev in igralk ter gledalcem ponujalo lepo preživetje nedeljskega popoldneva, ...