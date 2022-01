Z Dragićem bo marsikaj lažje

Potem ko so morali preložiti tri tekme zapovrstjo, dve v ligi ABA z Borcem in FMP ter eno evropsko s Promitheasom, se košarkarji Cedevite Olimpije drevi ob 20.30 v Stožicah ne bodo mogli postaviti po robu Gran Canarii v popolni zasedbi. Toda kot pravijo, je pomembno, da se bodo lahko v 10. krogu evropskega pokala končno vrnili na igrišče.

Imen odstotnih niso razkrili, saj ostajajo zvesti varovanju osebnih podatkov in tudi moštvene taktike, jasno pa je, da bo v dresu ljubljanskega moštva debitiral Zoran Dragić, ki je podpisal pogodbo pred desetimi dnevi. Cedevita Olimpija se vrača na evropsko sceno prvič po 21. decembru, ko je v Valencii uprizorila eno od najboljših predstav v sezoni in zmagala s 97:85. Takrat je bilo njenim adutom lahko žal, da so jih presekale okužbe, zdaj pa bodo lahko dokazali, da so jim španski izzivalci pisani na kožo.

Pred natanko tremi meseci so namreč na Kanarskih otokih ugnali današnje rivale z 79:77 (Pullen 27, Blažič 18, Ejim 12, Radovanović 6; Brussino 20, Salvo 12, Diop 10, Slaughter 9). Opozoriti pa kaže, da sta obe španski moštvi uspešnejši na gostovanjih. Gran Canaria je na domačem parketu klonila tudi proti Ulmu, v tekmečevih dvoranah pa še ne pozna poraza; na poti do bere 6:2 je po vrsti osvojila Patras, Valencio, Burso in Podgorico. Precej slabše ji gre od rok v španski ligi, v kateri je po visokem nedeljskem porazu v Manresi (72:91) šele 11. na lestvici z izkupičkom 7:11.

Golemac brez visokih pričakovanj

V prvem domačem nastopu v letu 2022 se morajo košarkarji Cedevite Olimpije zavedati, da stožiška dvorana ni neosvojljiva trdnjava, ki bi vnaprej prestrašila obiskovalce in jih ohromila. V njej sta se v minulih mesecih že veselila Ulm in Virtus, v ligi ABA tudi FMP, Budućnost in Zadar. Četrta evropska zmaga ne bo prišla sama od sebe, zato bi se morali Ljubljančani spomniti vseh težav, ki so jih pripeljale do porazov. Med njimi so izstopale obrambne vrzeli, ki bi se morale po prihodu Zorana Dragića bistveno zožiti, trener Jurica Golemac pa je vendarle previden.

»Pričakovanja ne smejo biti previsoka, saj smo komajda prebrodili neprijetno obdobje. Zelo težko je pričakovati energično predstavo, storili pa bomo vse, da bi zmaga ostala v Stožicah. Gran Canaria se nam bo nedvomno poskušala oddolžiti, saj ima zelo dobre posameznike. Med branilci sta nevarna Dylan Ennis in AJ Slaughter, pod obročema ne bomo smeli pozabiti na visoka Khalifo Diopa in Artema Pustovija. Pred nami je torej tekma z zelo zahtevnim tekmecem, v kateri se bomo prvič predstavili z Zoranom Dragićem. Pričakujem, da nam bo pomagal pri dvigu ravni igre v napadu in obrambi,« meni Olimpijin strateg, ki bo nedvomno namenil pozornost tudi Argentincu Nicolasu Brussinu, saj je pred tremi meseci pokopal Ljubljančane z 20 točkami.

Gran Canaria bo hkrati pogrešala svoje drugo udarno krilo, izkušenega Američana Johna Shurno, ki je po okužbi s koronavirusom dobil hujšo obliko pljučnice.