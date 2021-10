Z bolečinami se mora navaditi živeti

Smučarska skakalka Urša Bogataj je bila poleti razred zase v veliki nagradi FIS. Na sedmih tekmah je 26-letnica iz Briš pri Polhovem Gradcu nanizala štiri zmage, dve drugi mesti in eno šesto ter prepričljivo osvojila skupno prvo mesto. To je odlična napoved olimpijske zime.



S svojimi skoki, zmagami in prepričljivim prvim mestom v skupni razvrstitvi za veliko nagrado ste presenetili vse po vrsti.

»Po mojem sem sebe še najbolj.«



Kaj ste spremenili v pripravah? Opaziti je, da ne letite več tako visoko, kot ste, denimo, v prejšnji zimi.

»Precej sem se ukvarjala s svojim letenjem, pri katerem sem imela ogromno rezerv. Ocenjujem, da sem se v tem močno izboljšala. Z dobrimi skoki in uvrstitvami sem si okrepila samozavest, postala sem spet pogumnejša.«



Skupna zmaga v poletni različici svetovnega pokala je potrditev dobrega dela in hkrati odlična popotnica za olimpijsko zimo 2021/22.

»Kajpak sem vesela vsakega uspeha, ne morem pa vedeti, kaj to pomeni za zimo. Lahko se le še naprej trudim po svojih najboljših močeh in upam, da bom ohranila visoko raven skakanja. Jasno, da se ne bi pritoževala, če bi mi tudi pozimi uspelo doseči kaj lepega.«



Ali so se vam z uspehi, ki ste jih dosegali poleti, povečali apetiti?

»Seveda so se. Ko nekaj dosežem, si postavim nove cilje. Toda ostati moram realna, tekmice se bodo izboljšale, konkurenca, za katero se ne ve, kaj je delala poleti, pa se bo zaostrila.«



Velika nagrada je sicer zelo natančen kazalnik pripravljenosti za zimo. Kdor je dober poleti, je običajno uspešen tudi v svetovnem pokalu. V zadnjih desetih letih, odkar imate tudi dekleta FIS-Grand-Prix, se je kar petkrat zgodilo, da je poletna kraljica nato osvojila tudi veliki kristalni globus. Navsezadnje je to v prejšnji sezoni uspelo tudi vaši reprezentančni kolegici Niki Križnar.

»Zagotovo poletni uspehi pozitivno vplivajo na samozaupanje, lahko pa so za koga tudi (pre)velik pritisk.«



Kakšne želje imate za prihajajočo zimo?

»Želim si predvsem, da bi bila stanovitna. Najprej moram poskrbeti, da bo delovala tehnika mojega skakanja. To je moj prvi cilj. Če bom namreč tehnično dobro skakala, bodo prišli tudi želeni rezultati.«



Kako je z vašimi koleni?

»Z njimi imam vseskozi težave. Na žalost ne bo nikoli dobro. To se ve in s tem se moram pač sprijazniti.«



So bolečine hude?

»Pridejo obdobja, ko me vsakič zaboli pri doskoku, včasih pa me bolečine spremljajo že med hojo. A mi ne preostane drugega, kot da stisnem zobe.«



Ali čutite utrujenost od napornega poletja?

»Resnično je bilo kar naporno. Udeležila sem se namreč vseh tekem.«



Kako bodo videti zaključne priprave na zimo?

»Še naprej se bomo pripravljali v Planici in Kranju ter čakali na ledeno smučino in sneg, konec novembra pa bomo odprli sezono v Rusiji.«



Mar že nestrpno pričakujete prve snežne padavine?

»Da, čeprav me čaka še kar nekaj dela z glavo. Poškodbo sem namreč staknila na snegu. Ni preprosto iti čez to, vendar bom morala to pregrizniti.«



Ali ste si privoščili kakšen izlet v hribe, ki jih imate tako radi?

»Sem, pa še kakšnega bi si, ko bomo imeli kakšen dan prosto. Med hojo namreč odmislim vse in se malo sprostim.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: