Yogi Ferrell uživa v kavi, palačinkah in šahu

Ob imenu Kevin Duane Ferrell mlajši se večina navijačev Cedevite Olimpije ne bi niti zdrznila, kaj šele pokazala zanimanje. Če bi jim pojasnili, da gre za najboljšega strelca in podajalca moštva, ki že drugo sezono igra v Stožicah, pa bi bila zgodba seveda povsem drugačna. Toda vanjo se je nehote vpisala zdravnica Lydia Ferrell, ki je svojega sina v otroških letih začela klicati Yogi. Po medvedjem junaku priljubljene risanke, ki je bil nenehno lačen.

V košarkarski svet je tako vstopil (in ostal) Yogi Ferrell. Po odraščanju v Indianapolisu, končanem študiju na univerzi Indiana in kaljenju v ameriški razvojni ligi, se je prebil v ligo NBA ter v petih sezonah izmenjal drese Brooklyna, Dallasa, Sacramenta, Clevelanda in LA Clippers. Še krajša je bila njegova epizoda pri Panathinaikosu, od 1. decembra 2021 pa je ponosni Ljubljančan.

»Zelo uživam v Sloveniji. Še posebej zdaj, ko se je vreme prijetno otoplilo. Ne le v klubu, tudi navijači in drugi Ljubljančani so me prijazno sprejeli, kar mi veliko pomeni. Slovenija je namreč prva država, v kateri sem se zadržal dlje časa po odhodu iz ZDA, saj sem v Grčiji preživel manj kot dva meseca,« pojasni 183 cm visoki branilec, ki ima pri nas svoje rituale.

»Rad se sprehodim po središču mesta, posedim v kakšnem lokalu ob kavi ali smutiju, najraje v Cacau, ali si privoščim kakšno majhno palačinko, ki jim pri nas pravimo puffy. Na večerjo ob glasbi me privabi Nebo. Včasih pa se povzpnem na Ljubljanski grad in uživam v pogledu na mesto, ob jasnem vremenu tudi na gore,« pravi Ferrell, ki ima še eno strast. Obožuje šah, saj ga pomirja.

Dončić potrebuje centra

Pred začetkom sezone je napovedal, da želi s soigralci osvojiti evropski pokal in se krepko uštel. »Še vedno imam občutek, da je naše moštvo veliko boljše, kot kažejo rezultati. Toda sezone še ni konec, najprej nas čaka četrtfinale lige ABA proti FMP,« pravi prekaljeni košarkar, ki bo 9. maja dopolnil 30 let in z zanimanjem spremlja tudi končnico lige NBA. Kdo je njegov favorit?

»Čeprav sem iz Indiane, sem kot otrok občudoval Kobeja Bryanta, zato sem navijal za LA Lakers. Če bi se moral odločiti danes, pa bi stavil, da bo prvak Philadelphia. V zahodni konferenci vlada velika gneča, Phoenixu pa dajem prednost pred Denverjem,« ocenjuje. V letih 2017-18 je igral za Dallas, ki je imel letos podobne težave in nihanja kot Cedevita Olimpija.

»V Teksasu zdaj verjetno sprašujejo Luko Dončića, koga bi rad videl v moštvu. Moštvo verjetno potrebuje kakšnega visokega fanta, ki bo ščitil obroč. Denimo Bama Adebaya iz Miamija ali Jarena Jacksona iz Memphisa,« predlaga Yogi Ferrell.