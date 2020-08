Xavijev izbor: Messi, Ronaldinho in oba Ronalda

Xavier Hernandez Creus ali skrajšano Xavi je eno od največjih imen v zgodovini nogometnega kluba Barcelona. V njem je odraščal, kar 17 let je nosil dres članskega moštva in med serijskim osvajanjem lovorik postal utelešenje znamenitega sloga tiki-taka. Leta 2015 se je preselil h katarskemu Al Sadu in odkar je lani prevzel vlogo trenerja, ga Katalonci znova vidijo kot odrešitelja Barçe, ki letos prvič po sezoni 2007/08 še ni osvojila niti ene trofeje. Mnogi so prepričani, da se lahko trener Quique Setien obdrži na klopi le z osvojitvijo lige prvakov. Še precej več jih meni, da bi se morala Barcelona po sila bledih predstavah v finišu španskega prvenstva čudežno preporoditi, da bi ji to lahko uspelo. Zato so se številni pogledi preusmerili k Xaviju, ki ne skriva želje, da bi se nekoč vrnil na prizorišče neštetih uspehov. Vendar ne za vsako ceno. »Trenutno sem osredotočen na Al Sad, s katerim me pogodba veže do junija 2021, vendar sanjam, da bi nekoč postal trener Barcelone. V kratkem ali čez nekaj let. Odkar sem postal trener, vidim nove možnosti, da bi ji lahko pomagal. Seveda pa se vidim zgolj v projektu, v katerem bi začeli z ničle in pri katerem bi imel glavno besedo pri odločitvah. Želel bi sodelovati z ljudmi, ki jim zaupam in za katere vem, da bodo učinkoviti in lojalni. Nihče, ki ga imam za 'toksičnega', se ne bi smel niti približati slačilnici,« meni legendarni as, ki je z Barcelono osvojil osem naslovov španskega prvaka, tri kraljeve pokale, štirikrat ligo prvakov in dvakrat svetovno klubsko prvenstvo, za Španijo pa odigral 133 tekem ter z njo zmagal na SP 2010, EP 2008 in 2012. Pri 40 letih ocenjuje, da bi lahko prijatelja Lionela Messija prepričal, naj dokonča kariero v Barceloni, in iz njega iztisnil še nekaj imenitnih sezon, kar bi bil ključ do novih podvigov. Leo bi blestel tudi v obrambi »Leo potrebuje le pravo okolje in zdrave izzive. Odlično bo igral, dokler bo želel. Še vedno je zelo hiter, močan in prava tekmovalna pošast, zato bo lahko brez težav blestel tudi na mundialu 2022 v Katarju, ko bo star 35 let. Menim, da bi ga lahko celo prepričal, da bi postal vrhunski tudi pri obrambnih nalogah, saj ima potrebne telesne in psihične odlike. In če bi njega prepričal, da bi malo več tekel, kaj bi storili drugi nogometaši? Tekli bi dvakrat več kot zdaj. Leo je najboljši nogometaš, kar sem jih videl. Ronaldinhu je zmanjkalo stanovitnosti, v elitno druščino pa spadata še brazilski Ronaldo in Cristiano Ronaldo,« ocenjuje nekdanji imenitni zvezni nogometaš iz Terrasse pri Barceloni, ki je bil v navezi z Andresom Iniesto nerešljiva uganka za tekmece. Ali bi ob vrnitvi v Barceloni vnovič zagovarjal tiki-tako? »Marsikaj bi bilo seveda odvisno od značilnosti igralskega kadra. Vendar svojega nogometnega prepričanja ne bi veliko spreminjal, saj imam zelo jasne zamisli. Verjamem, da mora moštvo ohranjati žogo v svoji posesti in čim več igrati na tekmečevi polovici igrišča, tudi z visokim pritiskanjem v obrambi. V takšen nogomet sem se vživel pri Barçi in reprezentanci, prevladovali smo s podajami in ustvarjanjem priložnosti. Nogomet doživljam na takšen način in verjamem, da sistem prinaša uspehe, ko začnejo vsi igralci verjeti vanj,« je odločen Xavi. A tudi Setien je obljubljal dobro igro, napovedi pa ni uresničil. »Barcelona je na trenutke igrala zelo dobro, včasih solidno, nato pa ne ravno dobro. Setienove zamisli so mi načeloma všeč, saj so tudi njegova prejšnja moštva igrala všečno. Toda včasih se preprosto zalomi in tekmeci začutijo tvoje težave. Zdaj ne bi pribijal na križ Setiena, to preprosto ne bi bilo korektno,« vztraja nekdanji as in nekega dne neizogibno tudi trener Barcelone.