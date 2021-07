Vzpodbudna Rogličeva generalka

Po bronu Tadeja Pogačarja in 19. mestu Eugenie Bujak na cestnih dirkah našo odpravo v cestnem kolesarstvu čaka zadnji nastop na Japonskem. Na vrsti je Primož Roglič, osamljeni slovenski jezdec v vožnji na čas. Zahtevna trasa, na katero se bo danes podal ob 9:01, mu je pisana na kožo, za kolajne pa se bo boril predvsem, če so vse težave po padcu na Touru za njim.



Na sobotni cestni dirki še niso bile. V spodnjem delu hrbta, na katerega je priletel v 3. etapi dirke po Franciji (zaradi tega jo je po 8. etapi zapustil), so ga še grabili krči in končal je na 28. mestu, precej nižje, kot je pričakoval. Zato je bilo okoli njegovega drugega nastopa v Tokiu 2020 nekaj odvečne negotovosti, ki pa jo je razblinil zadnji trening. Po generalki, na kateri je prevozil dva 22,1 km dolga kroga po dirkališču Fudži in njegovi okolici, je selektor Andrej Hauptman prepričan, da je 31-letni Kisovčan nared za veliki izziv – 44,2 km dolgo uro resnice, na kateri bo 38 prijavljenih kolesarjev premagalo 846 višinskih metrov.



»Pet let smo čakali na to. Po cestni dirki nam je malo odleglo, potem pa se je hitro spet začelo stopnjevati. Vsi bomo dali vse od sebe, vključno s Primožem. On je bil že na cestni preizkušnji motiviran, verjamem pa, da bo na kronometru vendarle pravi. Tako kot vsa ekipa, ki v odličnem vzdušju tukaj diha z njim,« je optimističen Hauptman.

Ni posebne filozofije

»Trasa je precej razgibana, prave ravnine ni. Bo poseben izziv, ni pa posebne filozofije. Čim hitreje dol, skozi ovinke nekako priti skozi, po klancu navzgor pa pritisniti čim bolj na pedale, da gremo čim hitreje gor. To je glavni fokus, predvsem poskusiti iztisniti vse iz sebe, in potem bomo videli, kako bo šlo,« pa se je velikim napovedim vseeno izognil Roglič, ki gotovo želi več od 10. mesta, ki ga je v tej disciplini zasedel v Riu.



Na preizkušnji, ki se bo začela ob 7. uri po slovenskem času, bo startal v zadnji od treh skupin kolesarjev, skupaj z domala vsemi kandidati za kolajne. Za njim se bodo v razmiku poldruge minute na progo podali še Britanec Geraint Thomas, Avstralec Rohan Dennis, Francoz Remi Cavagna, Švicar Stefan Küng in na koncu še prva favorita Belgijec Wout van Aert in Italijan Filippo Ganna.

