Vzdušje v Stožicah doda enega, če ne dva igralca

Slovenski odbojkarji so v osmini finala svetovnega prvenstva v Ljubljani v razprodanih Stožicah še enkrat ugnali Nemčijo. Po zmagi v zadnji tekmi skupinskega dela mundiala s 3:0 je bilo tokrat 3:1 (18, 19, -21, 22), v sredo jih tako ob 21. uri čaka četrtfinalni obračun proti boljšemu iz današnjega dvoboja osmine finala med Nizozemsko in Ukrajino. Slovenija je tako že izboljšala svojo edino uvrstitev s SP, pred štirimi leti je bila ob svojem debitantskem nastopu 12. No, za prebitje med osem najboljših na svetu pa je bilo treba obračunati z boljšo nemško vrsto. Razvidno je bilo, da Nemci tokrat ne bodo igrali tako slabo kot na uvodnem srečanju, padec slovenske zbranosti na sprejemu začetnega udarca in v napadu v tretjem nizu pa so unovčili z dobljenim omenjenim delom dvoboja. A mnogo večja posamična kakovost slovenskih odbojkarjev je skozi vse srečanje odigrala svojo vlogo, Tonček Štern in Klemen Čebulj sta poleg v napadu tudi z močnimi servisi goste spravljala v težave. »Ne morete pričakovati, da boste v štirih dneh Nemčijo obakrat premagali s 3:0.

V ligi narodov je odigrala odlične tekme proti ZDA, Franciji in Braziliji, na tem svetovnem prvenstvu je bila v uvodnem kolu blizu, da bi Francijo denimo premagala s 3:0. Naši fantje so odlično opravili delo, sicer smo v začetku prvega niza imeli v igri nekaj nesporazumov, po dobri obrambi in sprejemu trikrat, štirikrat nismo uspešno zaključili napada. To so Nemci izrabili, v obrambi so bili boljši kot mi sami, dobro so blokirali. Nič čudnega torej, v prvih dveh nizih smo pričakovali celo še boljšo nemško igro. Tudi v tretjem nizu smo jih že skoraj povsem ulovili pri izidu 18:19. To so izločilne tekme, vsa moštva bodo v tem obdobju tekmovanja dala vse od sebe. Moji varovanci pa odlično sledijo taktičnim napotkom,« je ocenil slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Šok, ki jih bo drago stal

»Tudi v prvih dveh nizih ni bilo lahko, saj so Nemci začeli silovito. To smo pričakovali, namreč boljšo Nemčijo kot na prvi tekmi. Vedeli smo, da bodo s servisom več napadali, a tudi sami smo z začetnim udarcem bolj pritiskali, vedeli smo, da nimamo česa izgubiti, saj gre za izločilne boje. Vzdušje v Stožicah na zadnjih treh tekmah, pa tudi na uvodni s Kamerunom, nam na igrišče doda enega, če ne dva igralca. Ne glede na to, kdo bo v četrtfinalu na drugi strani mreže, bo, kot tokrat Nemcem, tudi njemu zelo težko,« je omenil srednji bloker Alen Pajenk. »V četrtfinalu pričakujemo težko tekmo, ne glede na to, ali bomo igrali z Nizozemsko ali Ukrajino. Obe sta zelo kakovostni reprezentanci, imata po dva, tri odlične igralce, ki delajo razliko. A na papirju sta morebiti to v četrtfinalu najslabši dve ekipi. Če bo nasprotnik Nizozemska, se ji bomo poskušali maščevati za poraz v letošnji ligi narodov. Sicer slednja za nas ni bila prava, da bi videli, kje so naše moči, vedeli smo, da znamo igrati dosti bolje. Tudi Nizozemci in Ukrajinci še niso doživeli polnih Stožic in zagotovo bo to zanje nekakšen šok. Tako kot je bil to tudi za Nemce na prvi tekmi, tokrat so bili že malce navajeni na to občinstvo in je bilo vse drugače tudi zanje. To bo zagotovo za Nizozemce ali Ukrajince majhen šok, za katerega upam, da jih bo drago stal,« je navrgel Jani Kovačič.