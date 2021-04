Vsi Pogačarjevi Baski

Če bo Tadej Pogačar zmagal na kolesarski dirki po Baskiji ali ne (danes se bosta v kraljevski etapi za rumeno majico bržčas udarila s Primožem Rogličem), se na cestah te enotedenske preizkušnje lahko počuti kot doma. Ob sebi ima v ekipi UAE dva rojaka, športnega direktorja Andreja Hauptmana in sotekmovalca Jana Polanca, obkrožen pa je tudi s kopico Baskov, šef arabske zasedbe je Matxin Joxean Fernandez, Pogačarjev trener je Iñigo San Millan, maser pa Joseba Elguezabal.



Slednji je v pogovoru za dnevnik El Correo iz Bilbaa razkril zanimive podrobnosti, ki 22-letnemu asu s Klanca pri Komendi napovedujejo še svetlejšo prihodnost, njegovim tekmecem pa še večje preglavice. »Bil je izjemno sramežljiv. V primerjavi s Fabiem Arujem, Alexandrom Kristoffom, Danom Martinom in Fernandom Gavirio je deloval kot otrok. Drugi maserji so bili Italijani in so se zagrebli za delo s tedaj vodilnimi kolesarji ekipe. Jaz sem bil takrat tako kot Pogačar novinec v moštvu, tako sva pristala skupaj in se tudi zelo hitro ujela,« je 39-letni Bask razložil, kako so leta 2019 mišice tedaj 19-letnega Pogačarja pristale v njegovih rokah.



»Zdaj je njegovo telo že bolj definirano, na začetku pa sem imel občutek, da masiram 15-letnega fanta. Med njim in drugimi je še ena velika razlika. Na etapnih dirkah pri drugih sčasoma pod rokami čutiš njihovo utrujenost, na mizo pridejo 'mrtvi', katabolični. Pogačar je iz dneva v dan boljši. Ima brutalno zmožnost napredovanja, za nameček ima še velike rezerve. V prihodnje bo še boljši, izgubi lahko še pet kilogramov telesne teže. Primerjam ga z Albertom Contadorjem, lahko bi napredoval v njegovem slogu,« je nadaljeval Elguezabal, ki ga pri Pogiju, ta na dirkah na njegovi mizi preživi poldrugo uro na dan, navdušuje tudi psihična trdnost.

Pomemben je le jutri

»Nima nikakršnih kompleksov. Razmišlja le o tem, kaj lahko stori jutri. Če se mu danes kaj ne izide po željah, ne izgublja energije s pritoževanjem. Telesno je fenomen, a ga od tekmecev še bolj loči miselnost. Izjemno je stabilen,« je vrline zmagovalca lanskega Toura še naprej našteval njegov maser, ki ga ni presenetil zgodovinski zasuk v Franciji, ko je Pogačar dan pred prihodom v Pariz slekel Rogliču rumeno majico.



»Julija smo se na Tour pripravljali v Sestrieru. Tako dobro mu je šlo, da sem poklical Matxina in mu dejal, da bomo zmagali. Letel je. Med pripravami so kolesarji opravili testiranje na 30-kilometrskem vzponu na La Madeleine. Tadej je bil deset minut hitrejši od Aruja, ki je zaradi tega izgubil voljo,« je razkril Elguezabal, ki je bil s Pogačarjem tudi v soboto, 19. septembra 2020, ko je bila na sporedu odločilna vožnja na čas na La Planche des Belles Filles.



»Skoraj nihče ni verjel, da je še možen preobrat, jaz sem. Tistega jutra sva bila sama. Nutricionist mu je pripravil riž, omleto in jogurt. Čas sva obujala s spremljanjem dirke 24 ur Le Mansa. V tišini. Nato je vprašal: 'Joseba, misliš, da lahko dobim Tour?' Odgovoril sem, da tega ne mislim, temveč vem. Nasmehnil se je, pozneje sem mu nadel dres in mu pripravil druge stvari. Rekel sem mu, da je pred njim najpomembnejših 33 kilometrov v življenju. Še nikogar drugega nisem videl, da bi se tako zlil s kolesom kot tisti dan Tadej,« je še dejal Elguezabal.

