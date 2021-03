Vsak naslednji uspeh za Žabo le pika na i

Verjame, da bo kmalu zmagal

Lovoriko brani Eisenbichler Naslov svetovnega prvaka z velike skakalnice v Innsbrucku 2019 bo danes branil Nemec Markus Eisenbichler, ki sta mu pred dvema letoma družbo na zmagovalnem odru delala srebrni rojak Karl Geiger in bronasti Švicar Killian Peier. Najboljši Slovenec je bil Timi Zajc na 10. mestu.

Domžalski skakalni asaliassi je z bronasto kolajno, s katero je zablestel na srednji napravi pod Senčno goro (HS-106), uresničil veliki cilj, ki si ga je zadal za 53. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Oberstdorfu. S tako želeno žlahtno kovino je odvrgel velikansko breme, tako da bo lahko na današnji (posamični) preizkušnji na veliki skakalnici (HS-137), za katero bodo nemški prireditelji zeleno luč prižgali ob 17. uri, tekmoval popolnoma sproščeno. Ni pa se še povsem znebil neprijetnih bolečin v hrbtu, ki ga enkrat bolj, drugič manj ovirajo vse od decembrskega svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici.Ker ni hotel tvegati, da bi se stanje poslabšalo, je izpustil dva uradna treninga – po enega na srednji in veliki napravi. Obenem je privarčeval nekaj dragocene moči, čeprav nima težav z utrujenostjo. »Če sem iskren, se tako dobro, kot se počutim v tej sezoni, še nikoli nisem. V prejšnjih zimah me je namreč vedno kje za določeno obdobje pojedlo,« je zaupal Lanišek, čigar dobro počutje zagotovo izvira tudi iz vrhunskih dosežkov, ki jih je že nanizal v predolimpijski sezoni 2020/21. To je namreč z naskokom njegova najuspešnejša zima na dosedanji športni poti, doslej si je namreč v svetovnem pokalu priskakal že 749 točk, debelih 200 več kot v prejšnji najboljši 2019/20, ko jih je zbral 543.Za nameček je 24-letni član SSK Mengeš podvojil število uvrstitev na zmagovalni oder. V tej sezoni se je že štirikrat prebil med najboljšo trojico; drugi je bil v Innsbrucku in dvakrat v Zakopanah, v Engelbergu pa je – tako kot minulo soboto na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu – pristal na tretjem mestu. Manjka mu pravzaprav le še pika na i – zmaga. »Glede na to, kako skače v zadnjem obdobju, verjamem, da jo bo dočakal še letos,« je napovedal Beljačan, nekdanji izvrstni letalec na smučeh, ki zdaj ta šport približuje gledalcem s skoki s kamero na čeladi in kot strokovni komentator na avstrijski nacionalni televiziji ORF.Podobno je pred kratkim razmišljal Nemec, ki je bil zaradi lanske poškodbe kolena in operacije prisiljen izpustiti vso sezono z domačim nordijskim SP vred. »Verjamem, da bo kmalu okusil slast prvega mesta. Nekajkrat mu je bil že zelo blizu, pa se mu je vselej za las izmuznilo,« je za Eurosport nedavno povedal 29-letnik iz Willingena. Nad Laniškom so navdušeni tudi drugi nekdanji skakalni asi, ki po končanih karierah delujejo kot komentatorji na nam dostopnih televizijah. »Anže je v sijajni formi. Njegovi skoki so zares vsega občudovanja vredni,« je tudi legendarni Avstrijecprav očaran nad predstavami domžalskega rekorderja, ob katerem je glavni trener slovenske reprezentancev včerajšnjih kvalifikacijah v ogenj poslal šeter bratain