Vroča Šporar in Ožbolt

Kljub krajšemu zimskemu premoru v najmočnejših nogometnih ligah je bil tudi minuli konec tedna še kako pester za slovenske legionarje po Evropi, ki so se izkazali s številnimi goli. Najbolj vroč je v tem hipu Alen Ožbolt, nekdanji član Ivančne Gorice, Krke in Domžal, nekoč najboljši strelec slovenske kadetske lige, ki je v prvi sezoni pri Hapoelu iz Haife zdaj že dosegel 10 golov, samo na zadnji tekmi kar tri. Proti Beitarju iz Jeruzalema je na domačem obračunu dosegel zadetke za 2:0, 4:0 in 5:1, igro pa zapustil v 79. minuti. Trenutno je drugi strelec elitne izraelske lige, Hapoel pa zaseda 5. mesto z zajetnimi 17 točkami zaostanka za Hapoelom iz Beršebe.

Uspešna Milanič in Bajrić

Če je Ožbolt na zadnjih štirih tekmah dosegel pet golov, kaj dosti ne zaostaja niti Andraž Šporar. Posojeni član lizbonskega Sportinga je v soboto odločil pomemben dvoboj s prvim zasledovalcem na lestvici, Coventryjem, ki je klonil po zadetku slovenskega reprezentanta z neposredne bližine v 58. minuti. Rdeči so se povzpeli do šestega mesta na lestvici, ki prinaša dodatne kvalifikacije za premier league. »Spet so nas navijači izvrstno podpirali, naša predstava ni bila najboljša, toda lahko smo ponosni na pet zaporednih domačih zmag,« je menil trener Chris Wilder.

Izkazal se je tudi Blaž Vrhovec, ki je na tretji tekmi za Anorthosis prvič zadel za točko na domači tekmi ciprske lige z Omonio (1:1). Po dveh zaporednih porazih, v prvenstvu in pokalu, so se v zmagovite tirnice vrnili nogometaši Pafosa z branilcem Kenanom Bajrićem in trenerjem Darkom Milaničem. Po zmagi nad Paeekom je Pafos skočil na četrto mesto, le točko manj ima na šestem mestu Anorthosis.