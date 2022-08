Vroč krompir v rokah izkušenih

Če se po jutru dan pozna, potem slovenske državne prvake drevi na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij konferenčne lige čaka dober večer. Tako je vtise z uvodnih treningov včeraj strnil novi trener Maribora Damir Krznar, ki je kljub pomembnosti obračuna s Clujem napovedal odločnejšo igro na zmago, kot so je bili navijači pod Kalvarijo vajeni od svojih ljubljencev v minulih tednih.

Mariboru namreč ni uspelo zadeti proti Šahtjorju iz Soligorska, Šerifu in HJK in je strmoglavil na zadnje mesto v 1. SNL. »Zelo pomembno je prekiniti ta negativni trend. Maribor se mora vsaj na domačih tekmah vedno postaviti kot favorit. Gotovo se na začetku ne bomo povlekli in čakali na priložnost, sprovocirati jo želimo sami,« je bil na včerajšnji novinarski konferenci odločen Krznar, ki so ga kot naslednika Radovana Karanovića predstavili manj kot 24 ur prej.

18 tekem v skupinskem delu lige prvakov je odigral Cluj (izkupiček 5-3-10), toliko kot Maribor (1-7-10).

Njegova naloga je jasna, Maribor želi po letu 2017 in ligi prvakov spet zaigrati v skupinskem delu katerega od evropskih tekmovanj in s štirimilijonsko injekcijo Evropske nogometne zveze primerno okrepiti moštvo po julijskem slovesu vezista Antoina Makoumbouja. Krznar ne skriva, da bo iskanje Afričanovega naslednika ena od njegovih prioritet, brez kaznovanega Jana Repasa bodo Štajerci drevi še tanjši na ključnem delu igrišča, nič spodbudnejši ni pogled proti zadnji vrsti, ki bo pogrešala Nemanjo Mitrovića (kartoni) in poškodovana Martina Milca ter Maxa Watsona. »Igramo pred najboljšo publiko na svetu in motivacije gotovo ne bo manjkalo. Sreča nam je že večkrat obrnila hrbet, z novo energijo bomo zdaj, verjamem, dali še več kot prej,« je dejal branilec Sven Šoštarič Karić, ki bo poskušal s soigralci zakrpati vrzeli v moštvu.

Vedno po gol več

»Ko je krompir vroč, ga vrzite v roke starejših igralcev,« je del svoje filozofije še razkril Krznar. »Moje ekipe so vedno igrale na gol več. Ena glavnih kritik mojega Dinama je bila, da na vsaki tekmi prejme gol. Toda tudi dosegali smo jih veliko,« je dodal 50-letni trener, čigar največji skalp v karieri je zmaga s 3 : 0 na povratni tekmi osmine finala evropske lige proti Tottenhamu, ki ga je takrat vodil sloviti Portugalec Jose Mourinho.

Tudi takrat je imel trener iz hrvaškega Zagorja zelo omejen čas za pripravo, povsem drugače je v gostujočem taboru. Dolgoletni romunski reprezentant Dan Petrescu bo vodil že 174. tekmo na klopi Cluja, ki se mu je lani priključil že tretjič v karieri in ga še četrtič popeljal do državnega naslova. Romuni so do play-offa konferenčne lige ubrali drugačno pot kot Maribor, saj so uvodoma izgubili z armenskim Pjunikom, nato pa izločili andorski Inter ter nazadnje s tesnih 1:0 beloruski Šahtjor, za katerega so bili v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov letos usodni ravno Štajerci. Tekmo bodo sodili Čehi, piščalka bo v rokah Pavla Orla.