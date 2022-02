Nadaljevanje 'Ledenih stez': jamajški bob po 24 letih spet na olimpijskih igrah

Neverjetna, a resnična zgodba o športni predanosti in olimpijskem duhu, ki vse bolj izginja iz sodobnih športnih aren, sega v leto 1988, na olimpijske igre (OI) v Calgaryju, kjer je pravi fenomen postala jamajška ekipa v bobu štirisedu. Prvič v zgodovini se je tej karibski državi uspelo prebiti na zimske olimpijske igre, ta zgodba pa je postala tudi filmska uspešnica z naslovom Ledene steze.

V Pekingu se očitno obeta nadaljevanje Ledenih stez. Jamajka je v bobu tekmovala še na OI še leta 1998 v Naganu, po 24 letih pa bo četverica zeleno-rumene barve svoje države spet predstavljala na tem velikem tekmovanju.

»Smo skupina fantov, ki smo se prvič združili šele 18. septembra, a ne po svoji krivdi, temveč zaradi covidnih ukrepov in prepovedi potovanj,« je povedal kapetan ekipe Shanwayne Stephens, potem ko so že prispeli na Kitajsko. »Da nam je v tako kratkem času uspelo, da smo se uvrstili na OI, je rezultat trdega skupinskega dela. Vedeli smo, kaj želimo, imeli pred seboj le en cilj, vsi smo mu bili povsem predani in tako ni bilo težko tekmovati.«

Na Jamajki rojeni tekmovalci Stephens, Matthew Wekpe, Ashley Watson in Rolando Reidsicer živijo in trenirajo v Veliki Britaniji. Pred kratkim so svoj projekt predstavili celo angleški kraljici Elizabeti II. in jo nasmejali s tem, kako trenirajo: po cesti porivajo avtomobil.

Jamajka bo sicer nastopila tudi v dvosedu in ženskem enosedu ter se torej prvič v zgodovini OI predstavila v treh različnih disciplinah.