Vrnili so ji drugo mesto

Slovenska pritožba je na novoletni turneji v smučarskih tekih le obrodila sadove. Anamarija Lampič, najboljša domača športnica lanskega leta, je namreč vendarle osvojila drugo mesto na petkovem sprintu za svetovni pokal v Val Müstairju. Smučarski zvezi Slovenije je uspelo s pritožbo na odločitev, da se zaradi domnevnega oviranja tekmice Lampičevi prisodi 6. mesto v sprintu proste tehnike.



Odločitev komisije za pritožbe je nato bila, da se ji vrne osvojeno 2. mesto in se kazen spremeni v rumeni karton. Slovenko je sicer v dvoboju za zmago ugnala le Švedinja Linn Svahn, skupna zmagovalka sprintov minule sezone. Vzrok za zaplet je bil dogodek v zadnjem spustu finala. Svahnova je prevzela vodstvo pred Nadine Fähndrich iz Švice in tretjo Lampičevo. Ta trojica si je na zadnjem vzponu priborila prednost, a je Fähndrichova v zadnjem spustu padla prav v času, ko jo je Anamarija Lampič že prehitela in bila pred Švicarko v smučini.



Po pregledu posnetkov so to označili kot oviranje in Lampičeva je tedaj ostala brez četrtih stopničk v sezoni. »Vem, da sem si to drugo mesto povsem zaslužila! Po tekmi pa so prišli do mene z informacijo, da sem na šestem mestu, da sem ovirala Švicarko, a zase lahko rečem, da sem jo prehitela še pred ovinkom, bila sem pred njo. Ne morem gledati, kaj se potem dogaja za menoj. Ni bilo nobenega dotika, prvotna odločitev o kazni tekmovalne žirije Mednarodne smučarske zveze me je zelo razočarala in kar dobro razjezila,« je povedala Lampičeva. Eva Urevc, druga Slovenka, je izpadla v četrtfinalu za končno 22. mesto.

Ima čisto vest

Najboljša slovenska tekačica je nato na drugi tekmi letošnje novoletne turneje na 10 km s skupinskim startom v klasični tehniki zasedla 11. mesto. Tudi tokrat je zmagala Švedinja Linn Svahn, Lampičeva je za njo zaostala 19,5 sekunde. »Dobro sem se ogrela, startala, kot sem si zamislila. V prvih dveh krogih sem imela kar čuden občutek, malce sem bila izgubljena, a zdi se mi, da je potem steklo in zaostanek ni bil velik. Oprijem smuči je bil malce slabši, a po prvem krogu sem videla, da tudi druga dekleta nimajo prav dobrega oprijema, in tako me to ni preveč motilo. Sicer pa je bil tudi sneg takšen, da je bilo bolje, da je bil oprijem malce manjši, da so smuči potem res letele na spustih,« je navrgla Lampičeva.



Urevčeva zaradi slabšega počutja ni nastopila. Anamarija Lampič je za konec uvodnega tridnevnega dela turneje zasedla še četrto mesto za njen največji uspeh v teku na razdaljah. Na 10 km prosto zasledovalno je za Američanko Jessie Diggins zaostala 57,9 sekunde. »Odkar sem izvedela za pozitivno novico glede pritožbe, sem kar na vzmeteh, zelo sem vesela in sem komaj čakala tudi to tekmo. Moram reči, da sem tudi sama sebe zelo presenetila, da sem tako dobro odtekla. To je bil res moj najboljši tek v prosti tehniki. V tej disciplini po navadi izgubljam mesta, prvič odkar dirkam, sem pridobila. Tokrat sem se borila res do cilja. Švica je bila sicer turbulentna, a na koncu se je vse dobro končalo, imam čisto vest. Mislim, da sem si drugo mesto zaslužila, in tu je še četrto mesto. Lahko kar tehtam, ne vem, kaj mi pomeni več,« je dejala Anamarija.



Digginsova je na čelu novoletne turneje, Lampičeva se je skupno prebila na četrto mesto. Na tekaški novoletni turneji sta v uvodnih dneh tekmovala tudi dva Slovenca. Najprej se nista prebila iz kvalifikacij sprinta v prosti tehniki, Vili Črv je osvojil 43. mesto, Janez Lampič 65. Na 15 km s skupinskim startom v klasični tehniki je na 59. mesto pritekel Črv, Lampič je bil 74. Na 15 km prosto zasledovalno je bil Vili Črv 61. Janez Lampič ni startal. Slovenska tekača sta po nedeljski tekmi v Val Müstairju sicer zapustila turnejo.