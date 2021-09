Vrhunsko, le za 15 km je bil prekratek

Matej Mohorič si je od cestne dirke na svetovnem prvenstvu, na kateri je v velikem slogu s konkurenco opravil Julian Alaphilippe, obetal precej več od 14. mesta. Samokritično je to ocenil kot slab rezultat, ob tem pa 26-letni član Bahraina Victoriousa brez obžalovanj že obrača nov list. Vrhunsko formo bo poskušal unovčiti na sklepnih dirkah sezone.



Koliko vam še gre po glavi nedeljska dirka na SP in koliko še čutite to brutalno 268,3 km dolgo preizkušnjo?

»Dirka je bila res brutalna, še vedno čutim bolečine v nogah, ki so približno takšne, kot če bi v fitnesu 200-krat dvignil 150-kilogramsko prešo. Kar se tiče dirke in taktičnih odločitev, pa sem še vedno prepričan, da sem od sebe dal svojo najboljšo možno različico. Če bi se lahko vrnil v preteklost, ničesar ne bi storil drugače. Ne preostane mi drugega, kot da si postavim nove cilje.«



Kaj so pokazale številke na vašem merilcu moči, ste bili na vrhuncu letošnje forme?

»Številke so bile vrhunske, tako kot na letošnjih najboljših predstavah, le za 15 km sem bil prekratek. Natančno sem si ogledal posnetek dirke in videl, da so imeli tudi drugi enake težave kot jaz, samo da se jim je to zgodilo en vzpon pozneje, ko se je Alaphilippe odpeljal. On je imel v nogah 10 km več kot tekmeci, tiste tri napore po eno minuto, kolikor so bili dolgi klanci. Vsak ima na voljo dve ali tri leta, ko je na vrhuncu moči. Ko je dirka tako iskrena, kot je bila tokrat, ne moreš čez sebe. Bil sem tako blizu, vendar tako daleč, verjamem, da bom v naslednjih letih še toliko napredoval, da bom zdržal do konca in se bom boril za kolajno.«



Za številne kolesarje je bilo SP zadnja dirka v letu, ne za vas, kot edinega Slovenca vas v nedeljo čaka Pariz–Roubaix, zloglasni severni pekel.

»Tako je, naslednji konec tedna pa me čaka še dirka po Lombardiji. Za Roubaix ne bom delal velikih načrtov, ker se na tej dirki venomer porušijo. Poskušal bom priti čim bolj v ospredju na prvi odsek kock, še posebno če bo deževalo, kot predvidevajo napovedi. To bo velika veselica, razplet pa je nemogoče napovedati. Tudi zaradi tega je ta dirka tako zanimiva.«



Boste imeli proste roke ali vas čaka delo za moštvene kolege?

»Imamo več kombinacij, bom eden zaščitenih kolesarjev v ekipi. Imamo tudi Heinricha Hausslerja, ki vse leto sanja o Roubaixu in smo ga že vsi malo siti. Ko pride ta dan, pa smo veseli, ker imamo nekoga, ki je tako motiviran. Imamo še Sonnyja Colbrellija, vendar je zaradi številnih padcev težko predvideti, kdo se bo znašel v zmagoviti akciji.«



Za konec sezone vas nato čaka še precej bolj hribovita dirka po Lombardiji. Boste imeli na njej konkretnejše cilje?

»Če jih ne bi imel, ne bi startal. Poskušal bom unovčiti dobro pripravljenost, ki sem jo pridelal zaradi SP. Bo zadnja dirka, vendar ne bom popuščal, še zadnjič bom poskušal dati vse od sebe.«



Na startu bosta tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar, s katerima ste bili na SP. Kaj lahko pričakujemo od njiju?

»Sta v ožjem krogu favoritov, oba sta zelo solidno pripravljena. Na SP sta bila dobra, vendar nista prišla do izraza, ker nista kolesarja za belgijske klasike, za katere imata tudi premalo kilogramov. Morda nista tako drzna pri boju za pozicijo v skupini, vendar bosta v Lombardiji gotovo oba merila na vrh.«

