Vrhunski na igrišču, imenitni na tribunah

Slovenski košarkarji so v četrtek združili slovesno s prijetnim in koristnim. V zadnjem reprezentančnem nastopu Gorana Dragića pred domačim občinstvom so deklasirali sosede s 97:69, kar ni nikoli neprijetno, in si zagotovili napredovanje v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Nedeljsko gostovanje na Švedskem (17.00) bo tako odločalo le o tem, koliko zmag bodo nesli s seboj: tri ali štiri? Po imenitni predstavi v Stožicah bi si že kar upali staviti, da bo obveljala druga opcija.

Hrvaški navijači so v nasprotju s slovenskimi običajno že kar pretirano optimistični, kot da še vedno živijo v časih Dražena Petrovića, Tonija Kukoča in Dina Rađe. Zato so imeli pred kvalifikacijsko revanšo s Slovenci pripravljeno računico. Pričakovali so, da bodo Bojan Bogdanović, Ivica Zubac in Mario Hezonja, ki ob novembrskem porazu niso mogli pomagati soigralcem, družno prispevali vsaj 50 točk, s čimer bi lahko nadomestili dve točki razlike iz Zagreba (74:76). Trojec je v Stožicah dosegel 49 točk, toda hrvaška algebra je odpovedala na celi črti. Pred polomom z 28 točkami razlike pač niso upoštevali, da bodo Luka Dončić (21 točk in 10 asistenc), Goran Dragić (19) in Mike Tobey (16 točk in 13 skokov), ki prav tako niso igrali pred sedmimi meseci, dosegli 56 točk in da je njihov zvezdniški vpliv na soigralce veliko koristnejši kot pri hrvaških asih.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je običajno zadržan, njegove besede pa so imele tokrat dodatno globino. »Veličastno je voditi moštvo, v katerem igra najboljši košarkar na svetu, MVP eurobasketa 2017 in deset izjemnih fantov, ki so pripravljeni žrtvovati vse za skupni uspeh. Ponosen sem, da sem del te zgodovine, prav tako, da se je Goran odločil, da nam bo pomagal na tako pomembni tekmi,« je dejal po daleč najvišji zmagi Slovenije nad Hrvaško doslej.

Sekulić opozarja na Švede

Zdaj so se vloge zamenjale in globalne zvezdnike ima Slovenija. Prvi med njimi je seveda Luka Dončić, ki prav tako ni skrival zadovoljstva: »Navijači v Stožicah so znova dokazali, da so najboljši na svetu. Še bolj so me motivirali soigralci, saj uživam z njimi in se med seboj spoštujemo. Velika pridobitev v moji karieri je, da lahko igram z njimi.«

Slovensko moštvo je z lepo zmago potrdilo napredovanje v drugi krog kvalifikacij za SP, v katerem se bo preizkusila še proti najboljši trojici iz skupine D. V njej je vrstni red: Nemčija 4:1, Poljska, Izrael in Estonija po 2:3. Nedeljski dvoboj na Švedskem bo odločal o drugem mestu v skupini C, ne smemo pa pozabiti, da bodo moštva nesla s seboj vse zmage in poraze. Sekulić hkrati opozarja: »V Kopru smo ugnali Švedsko s 94:89, a imeli ogromne težave. Z borbeno igro smo se rešili, v Stockholmu pa nas bosta pričakali polna dvorana in domača zasedba z odličnimi strelci z večje razdalje. Tja gremo kot favoriti, a nam ne bo lahko, saj Švedom značaj ne bo dovolil, da bi jih z lahkoto premagali.« Vrstni red v skupini C: Finska 4:1, Slovenija 3:2, Švedska 2:3, Hrvaška 1:4.