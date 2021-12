Vrata so se odprla, Sokol leti proti EP

Ko se zaprejo ena vrata, se druga odprejo. Tilen Sokolič tudi v Gorenju ni imel statusa št. 1 na levem krilu. Poškodba Matica Verdinka pa se je zanj izkazala za blagoslov pod krinko. Koprčan je izkoristil priložnost in prepričal selektorja Ljubomirja Vranješa, januarja se mu obeta nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem.

Sokolič je prispeval pomemben delež, da je Gorenje pomladi osvojilo naslov državnega prvaka, a če bi mu kdo pred začetkom sezone rekel, da bo nastopil na euru, bi mu odvrnil, da je malo čez les. Po statusu so bili pred njim Tilen Kodrin, Tadej Mazej, Verdinek in morda še kdo. Zanj je bil prelomen trenutek sredi novembra, ko se je že v uvodnih minutah tekme evropske lige proti Nexeju poškodoval Verdinek. Vstopil je Sokolič, sicer takoj zapravil sedemmetrovko, a potem bil tvorec preobrata za zmago. Bil je tudi junak tekme v Franciji, kjer je izkoristil 7-metrovko za točko proti Aixu. Dobro formo je prenesel tudi v domače prvenstvo in zgodil se je nepričakovani klic.

»Opazoval sem ga in mislim, da si zasluži priložnost. Bil je pomemben član mladih selekcij in verjamem, da se bo dobro znašel tudi med člani. Računam, da bo nevaren v nasprotnih napadih,« je o igralcu, ki je s kadetsko reprezentanco leta 2015 postal svetovni podprvak in bil ob Blažu Jancu izbran v idealno sedmerko SP, povedal Vranješ, ki je na priprave povabil 21 igralcev. Sokolič je eden od šestih iz slovenske lige in edini iz Gorenja, njegove možnosti za odhod v Debrecen so dobre, saj sta edina kandidata na levem krilu dva Tilna, Kodrin in Sokolič.

»Bil sem presenečen. Da sem se znašel na širšem seznamu, sem še pričakoval, da bom šel na priprave, pač ne. Veselim se in čutim pozitivno tremo pred nedeljskim zborom, storil bom vse, da upravičim selektorjevo zaupanje,« se izziva veseli Soki ali Sokol, ki je z generacijo 1996 leta 2014 osvojil tudi olimpijske igre mladih na Kitajskem. »Večino fantov poznam, zato verjamem, da se bom hitro vklopil.« V Gorenje je prišel leta 2019 po sledeh trenerja Zorana Jovičića iz Kopra. V Šaleški dolini pogreša morje in milejše vreme, zato se na Obalo odpravi, kadar je le mogoče.

»V tej sezoni bolj poredko, ker imamo naporen spored tekem,« bo vsaj božič in silvestrovo v družbi družine in prijateljev lahko preživel igralec, ki še uživa v samskem stanu.

Naslov vse bolj oddaljen

Bolj ali manj je znano, da Gorenje v ligi NLB ne bo ubranilo naslova, zanj se bosta udarila neporažena Celje in Trimo. Ose se lahko nadejajo tretjega mesta, ki prinaša kvalifikacije za evropsko ligo, v kateri imajo možnosti za četrtfinale, ključni bosta domači tekmi z La Riojo in Aixom. Ti bosta šele konec februarja, še prej bo euro 2022.

»Slovenija je že dokazala, da sodi v krog reprezentanc, ki lahko merijo na kolajne. Iz prvega dela je treba prenesti vsaj dve točki, v drugem pa imeti kakšen dober dan in malce športne sreče, pa se lahko hitro znajdeš v polfinalu, kjer je vse mogoče,« po Vranješevem klicu v čudeže še bolj kot prej verjame visokoleteči Sokolič.