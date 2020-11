Vranješeva barka ostala na suhem

Ljubomir Vranješ se je v Zrečah počutil kot kapitan, čigar izurjena posadka je ostala na suhem. Potem ko je četrtkova tekma v kvalifikacijah za EP 2022 odpadla zaradi okužbe v taboru Poljakov, sta nedeljsko potovanje v Turčijo preprečila pozitivna testa na covid-19 v slovenski rokometni reprezentanci.



Slovenci so se po šestih dneh razšli brez tekme v prvem ciklu kvalifikacij. V soboto dopoldne se je izkazalo, da sta se s koronavirusom okužila dva rokometaša. Šlo je za najmlajša, Miljana Vujovića, vratarja Celja PL, in Domna Makuca, člana Barcelone. Reprezentanti so od zdravnika dobili navodilo, naj se štiri dni izogibajo stikom, preden se vrnejo v klube.

Selektor Vranješ je bil včeraj že na Švedskem. »Res smo ostali na suhem, ampak vsi smo na istem čolnu. Ves športni svet. Žal je tako, a treba je spoštovati protokole in varovati zdravje,« se je sprijaznil Ljubo, ki je akcijo vseeno ocenil kot pozitivno. »Prvič smo se zares dobili po januarju, se pogovorili. Nekatere igralce sem prvič videl v živo. Treningi so bili intenzivni in koristni, vsi so pokazali veliko želje in volje.«



Svetovno prvenstvo se približuje ... »Kaže, da bodo Egipčani priredili SP. A nikdar se ne ve. Vem pa, da bomo, če prvenstvo bo, pripravljeni. Fantom sem ob slovesu rekel, da so se naše priprave že začele, pri vsakem posebej. Vsak mora paziti na svoje zdravje,« ničesar noče naključju prepustiti Vranješ, ki ima v mislih tudi marčevske kvalifikacije za OI.

Kdaj naj bi se reprezentanca spet srečala?



»Žal se nič ne ve. Verjetno šele okrog novega leta. Nemci imajo tekme 30. decembra, tudi jaz na Švedskem s Kristianstadom. Zaostali F4 v Kölnu bo 29. in 30. decembra. Časa ne bo veliko, ampak za vse je enako. Delovati moramo, kot da bodo vsa tekmovanja izvedli, s stvarmi, na katere nimamo vpliva, pa se ne smemo obremenjevati.«