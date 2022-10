Vrača se nogometna liga prvakov: Kampl z najboljšimi v Evropi

V nogometni ligi prvakov bodo drevi prestavili v peto prestavo. Nastop v osmini finala si je zagotovila peterica, večina preostalih klubov upa na podoben scenarij, toda le po dva iz vsake skupine bosta izpolnila svoj cilj. Drevi bo posebno živahno, saj prav vse tekme prinašajo naboj in napetost, pod lupo bo tudi učinek dveh slovenskih nogometašev.

V dvoboju Salzburga in Chelseaja bo zanimivo opazovati učinek slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška – če bo dobil svojo priložnost. Kljub številnim poškodovanim in kaznovanim nogometašem v taboru rdečih bikov nekateri avstrijski mediji Šeška ne uvrščajo v začetno enajsterico Salzburga, ki bo napadla Londončane. Morebitna zmaga katerega koli kluba na Solnograškem bi bila morda že vredna osmine finala, saj se bosta na drugi tekmi te skupine merila Dinamo in AC Milan (Chelsea 7, Salzburg 6, Milan in Dinamo po 4). Ni treba poudarjati, da bodo imeli v Zagrebu pravi nogometni praznik.

Ukrajinci imajo nov dragulj

V normalnih časih bi težko pričakovali tudi dvoboj Kevina Kampla z eno od najboljših zveznih vrst v Evropi, bomo videli, ali bo nekdanji slovenski reprezentant močno zaznamoval derbi vodilnih klubov skupine F med Leipzigom in madridskim Realom (Real 10, Leipzig 6, Šahtar 5, Celtic 1). Kampl naj bi začel tekmo, njegovi tekmeci na sredini igrišča pa naj bi bili Realovi vezisti (4-3-3) Camavinga, Tchouameni in Kroos. Zlata žoga Karim Benzema bo izpustil še eno tekmo, v Realovem napadu naj bi igrali Asensio, Rodrygo in vse boljši Vinicius Junior. Šahtar bi z morebitno zmago na Škotskem zakuhal položaj v tem kvartetu klubov, obenem bi povišal odkupno ceno za svoje nove dragulje, med katerimi izstopa 21-letni krilni napadalec Mihajlo Mudrik.

Morda bo najbolj napeto v skupini H, za katero se zdi, da že poznamo oba potnika v osmino finala (PSG in Benfica po 8, Juventus in Haifa po 3). Preostale tekme resda ne namigujejo na možnost dramatičnega finiša; drevi bodo igrali PSG vs. Maccabi in Benfica vs. Juventus, 2. novembra še Juventus vs. PSG in Maccabi vs. Benfica.

Kaj to pomeni za veliko navijaško skupnost Juventusa tudi pri nas? Italijani bi tudi v primeru dveh zmag nemara ostali brez osmine finala lige prvakov. To bi se zgodilo že v primeru, če tako Francozi kot Portugalci premagajo Izraelce. Juve bi »zaman« premagal tudi Benfico in PSG, tako močno je doslej zavozil svojo (evropsko) sezono!