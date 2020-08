Vodstvo Triglava je delalo neodgovorno

Teden je naokrog od hudega spodrsljaja kranjskih nogometašev, ko so se s sramotnim izidom 0:5 na domačem igrišču proti Gorici poslovili od sanj o prvi ligi v naslednji sezoni. Neuspeh je močno prizadel športne zanesenjake v Kranju, med njimi tudi župana Matjaža Rakovca. Z njim smo se pogovarjali predvsem o tej vroči nogometni temi, tudi kot predsednik Hokejske zveze Slovenije šport dobro pozna.



Pred nekaj dnevi smo v našem časniku objavili odmeven pogovor z Bojanom Šrotom, županom Celja, zelo primerljive mestne občine po številu prebivalcev in prepoznavnosti v Sloveniji. On je bil seveda navdušen nad nogometnim podvigom someščanov, pri vas je drugače. Kako ste doživeli slovo Triglava od slovenskega prvoligaškega tekmovanja?

»Naslednje jutro sem po podvigu celjskih nogometašev takoj poklical Bojana Šrota in mu čestital za uspeh. Nekaj časa sem spremljal to ekipo in njenega trenerja Dušana Kosića, navdušilo me je predvsem njegovo obnašanje ob igrišču, odnos do uradnih oseb in gledalcev. Že zato si je Celje zaslužilo lovoriko. Sodniki delajo napake, toda še bolj pomembno je, kako se trener in igralci odzivajo na morebitno krivico. Živci so po navadi napeti, če pa trener spodbuja moštvo v pozitivnem duhu, je lahko zaključek zgodbe lep.«



Triglav?

»Nisem si upal predstavljati, da bomo izpadli na tako grd način – z 0:5 na domačem igrišču! Razmišljam tudi v smer, da je šlo za neko obliko stavke. Kajti če igraš v gosteh 2:2 s Celjem, ki se bori za naslov prvaka, hkrati pa nizaš poraze z Bravom in drugimi tekmeci, ki bi jih v boju za obstanek moral premagovati, je nekaj narobe. Povrhu pa gladko izpadeš proti fantom iz Nove Gorice, ki so bili vso pomlad brez tekmovalnega ritma, športniki dobro vemo, kako je to. Ni ga treninga, ki bi enakovredno nadomestil adrenalin tekme. Tako razmišljam jaz in le ugibam, toda če je to že delno res, je v vodstvu kluba marsikaj narobe.«



In to zdaj, ko se je klub pripravljal na praznovanje svojega 100. rojstnega dne?

»To je še večje razočaranje za občino od golega rezultata. Pripravljali smo namreč poseben scenarij ob jubileju kluba. Mestni svetniki so sprejeli, da imamo v Kranju končno žaromete in da bomo povabili na praznovanje atraktivno ekipo. Res, takrat si nihče ni predstavljal izpada Triglava v drugo ligo. Toda vidite, kam nas je pripeljala zgrešena politika klubskega vodstva.«



Kaj vas najbolj moti pri njegovem delu?

»Moram priznati, da smo nekajkrat sedli skupaj za mizo, in vedno znova sem poslušal hvalisanje, kako dobra je ekipa, da ni denarnih težav, da so se okrepili, da bodo uspešno prodali igralce. Potem pa sem poslušal, da so jih ustavile nove razmere s koronavirusom. Posebno me žalosti, da zdaj slišim in berem obtožbe iz klubskega vodstva, da so jim drugi metali polena pod noge. Ne vem, s politiko se ne ukvarjam, ne vem, kdo je tu kaj metal. Rad imam nogomet, moj podžupan Janez Černe mu je še bliže, pomagali smo klubu, uredili novo ploščad pred stadionom, kjer prodajajo vstopnice, klubske artikle in okrepčila. V najstrožjem centru Kranja odpiramo športno trgovino, pri kateri bo upravljanje več ali manj prevzel NK Triglav. Kako neodgovorni so v klubu, potrjuje tudi spoznanje, da so imeli trenerja brez licence (Vlado Šmit, o. p.) in zato plačali 8000 evrov kazni nogometni zvezi ...«



Regija zdaj severozahodno od Šiške nima več prvoligaša ...

»Žalosti me, da ni povezave celotne Gorenjske pri tem, da bi regija imela vsaj en klub. Štajerska in Primorska jih imata po tri! Če bi jaz vodil to ekipo, bi povezal Gorenjsko, naredil piramidni sistem, da bi videli, kdo bo igral v prvi ligi, kdo v drugi itn. To smo nekoč že začrtali, Triglav je leta 2010 z doma vzgojenimi igralci v kvalifikacijskem dvoboju premagal Interblock in eno leto pozneje zasedel 7. mesto v prvi ligi. Takrat sem bil član predsedstva kluba kot predstavnik zavarovalnice Triglav in bil vesel lepe uvrstitve. Toda koraka naprej ni bilo, zdaj že skoraj deset let klub stoji na mestu. Nisem tip, ki bi kar koli kritiziral, a to me je res razjezilo. V enem trenutku moraš realno oceniti, česa si sposoben. Pred dobrim letom smo v Kazahstanu v enem trenutku trepetali glede obstanka hokejske reprezentance. Takrat sem jasno rekel Dejanu Kontrecu, menedžerju zveze, da bom v primeru izpada odstopil s predsedniškega mesta. Ne bi imel obraza ostati tam.«