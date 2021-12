Vodilni Mariborčani so najslabši med najboljšimi

Dramatičen razplet enega najboljših derbijev v sezoni na Bonifiki med Koprom in Muro, ki so ga začinili goli, preobrati, srhljivka v končnici, sodniške napake, trenerske taktične bitke, je bil vrhunec letošnjega zadnjega dejanja v 1. SNL. Na prvi startni položaj za spomladansko nadaljevanje je neodločen izid (2:2) nekoliko presenetljivo potisnil Maribor, ki je b težavam izpeljal sanjsko jesen in v slogu nepisanega pravila, po katerem se lovorike osvajajo v tekmah z malimi.

Vijolični Mariborčani so se po razburljivi jeseni presenetljivo zavihteli na vrh lestvice. FOTO: Marko Pigac

»Ne le jesen, vse leto je bila Mura odlična,« je po grenko-sladkem koprskem koncu na slovenski obali trener Mure Ante Šimundža raztegnil sezono. »Koper bo še boljši,« je bil optimist trener Kopra Zoran Zeljković. »Zdaj smo na položaju, na katerem si želimo biti in tudi ostati. Verjamem, da bo ekipa v nadaljevanju sezone le še boljša,« je prepričan mariborski gasilec Radovan Karanović. »Glede na vse, kar smo preživeli v zadnjih dveh mesecih, smo lahko zadovoljni. Potegnili bomo črto in ugotovili, kako biti še boljši in nevarnejši v nadaljevanju prvenstva,« je razmišljal trener Olimpije Dino Skender. »Osvojili smo zgodovinsko veliko točk in se uvrstili v polfinale pokala. Prvi del sezone zaključujem z oceno: zelo pozitivno,« je ovrednotenje jesenskega dela vodilnih petih ekip na lestvici zaključil trener Brava Dejan Grabić.

Klubi iz zgornjega dela lestvice so se v drugi polovici jesenskega dela prvenstva oddaljili. Branilka lovorike Mura ima še tekmo manj, tretjeuvrščena Olimpija dve. Vodilna Maribor in Koper sta nekoliko v ospredju, a pogled na lestvico še ni najbolj realen. Spomladi se obeta bitka za vsako točko in s spremenjenimi razmerji sil. Mura je v zadnjem delu sezone potrdila, da ima kljub debelemu zaostanku še vedno najbolj šampionsko moštvo, domala najmočnejšega možnega aduta v Luki Bobičancu in predvsem šampionskega trenerja.

Na vrhu Maribor Vrstni red: Maribor 39, Koper 38, Olimpija (-2) 31, Bravo 30, Mura (-1) 29, Domžale (-1) 23, Celje 22, CB24 Tabor, Aluminij in Kalcer Radomlje po 19. Pari 21. kroga (9. februar 2022): Olimpija – Maribor, Celje – Koper, Mura – Bravo, Domžale – CB24 Tabor, Aluminij – Kalcer Radomlje.

Olimpija je uganka, a slabša najbrž ne more biti. Vse bo odvisno od vložka vlagateljev. Koper je odkritje in hkrati neznanka. Ali lahko ponovi odlično jesen, v kateri je pod taktirko Zeljkovića, novinca med trenerji v 1. SNL, igral najbolj dopadljiv in učinkovit nogomet. Dosegel je pet golov več od drugega najučinkovitejšega Maribora (35:30). Bravo je presegel pričakovanja, vprašanje je le, ali je že dosegel mejo. Na vsak način bo spomladi mešal štrene in bo morda odločilni jeziček na tehtnici v bitki favorizirane četverice za naslov prvaka.

Maribor je presenetljivo prvi. Po menjavi trenerja (Karanović bo ostal do konca sezone) je najbolj redno nabiral točke in najmanj grešil. Ni bil spektakularen niti pretirano všečen, a zanesljiv. Toda ni prepričal, o čemer najbolj govori izkupiček v dvobojih s tekmeci iz zgornje polovice. Maribor ima najslabšega med najboljšimi: najmanj točk in najslabšo razliko v golih.

Medsebojne tekme vodilnih petih ekip Koper 9 4 2 3 12:10 14

Mura 8 3 4 1 11:8 13

Bravo 8 2 4 2 7:7 10

Olimpija 7 2 2 3 6:8 8

Maribor 8 2 2 4 8:11 8

Mariborsko šampionskost še vedno najbolj oblikujejo okolje, navijači in rutina. Po malem tudi izzivanje sreče, ki je v minulih dveh sezonah v finišu nesrečni vijolični niso imeli.