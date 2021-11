Vloga favorita je adrenalin

Rogovo zlato kolo je za Tadeja Pogačarja bržkone le prva od nagrad po koncu izjemne sezone 2021, po kateri se je znašel v družbi najboljšega v zgodovini Eddyja Merckxa. Veliki Belgijec je pri 26 letih prvič v eni sezoni osvojil tako Tour de France kot spomenika Liege–Bastogne–Liege in po Lombardiji. Šampionu s Klanca pri Komendi je to uspelo pri 23 letih, za piko na i je dodal še bronasto olimpijsko kolajno. Ne namerava pa zaspati na lovorikah. Nov izziv za sezono 2022 je našel v še enem zgodovinskem dosežku, zmagah na Touru in Vuelti.

»Od starta do zaključka je bilo nepopisno. Vse je šlo po načrtih, sezona je bila neverjetna. Vedno je mogoče še kaj dodati, vendar bo zelo težko narediti kaj več, kot sem v minuli sezoni. Težko bi bil bolj zadovoljen s tem, kar mi je uspelo letos. Če bom naslednje leto dosegel kaj manj, si tega ne bom jemal k srcu,« je Pogačar v pogovoru s slovensko sedmo silo ocenil svoje tretje in doslej najboljše tekmovalno leto med profesionalci.

V njem se je povzpel na vrh jakostne lestvice Svetovne kolesarske zveze (UCI), katera pa je bila njegova najljubša od 13 zmag. »Morda na Liege–Bastogne–Liege, čeprav sta bili lepi tudi tisti v rumeni majici na Touru, saj je ekipa garala samo zame, zmagal pa sem zanjo. Vzdušje je bilo tedaj neopisljivo tako v avtobusu kot nato v hotelu. Sicer pa ima vsaka letošnja zmaga, od dirke po Sloveniji, do dirke po ZAE in Toura, svojo zgodbo, vsaka je posebna. Vsake se bom spominjal še čez mnogo let,« je dejal kapetan ekipe UAE, ki se je po koncu sezone v Združenih arabskih emiratih, domovini svojih delodajalcev, udeležil zbora moštva, na katerem so sestavljali načrte za prihodnje leto.

»Nič ni stoodstotno dogovorjenega, načrt pa je podoben, kot je bil letos. Začetek sezone na dirki po ZAE, Tour in poskusiti v kombinaciji z Vuelto. Po vsej verjetnosti bom prišel tudi na dirko po Sloveniji,« je Pogi izrekel besede, ki so si jih želeli slišati njegovi navijači in prireditelji največje dirke pri nas, saj ji navzočnost zmagovalca Toura prinaša pozornost svetovne kolesarske javnosti.

Zbliževanje v dirkalnikih

Na zboru v ZAE je šlo tudi za zbliževanje sotekmovalcev v ekipi UAE, ki so med drugim dobili priložnost za vožnjo z dirkalniki po stezi formule ena v Yas Marini. »Šest dni smo bili v ZAE na skupinskih pripravah, vendar je bilo vse skupaj zelo sproščeno, zelo smo se zabavali. Prihodnje leto bomo zaradi tega še močnejši,« je Pogačar strnil vtise iz Abu Dabija.

Ko se je vrnil, se je posvetil svoji zaročenki Urški Žigart in drugim dejavnostim. »Dopusta ne potrebujem več, vendar uživam v drugih športih. Z Urško sva bila veliko na gorskih kolesih in v hribih, ko bo prišel sneg, se bom lotil še česa drugega, teka na smučeh in smučanja, vendar bo prej ali slej na sporedu samo cestno kolo,« mladega šampiona kliče služba, v kateri uživa. V njej je najboljši na svetu, ne le zaradi izjemnih telesnih sposobnosti, temveč tudi izjemne umirjenosti v trenutkih, ko bi številne strl pritisk.

»Vem, da bom naslednje leto na vsaki dirki eden izmed favoritov, vendar mi je ta vloga všeč, neki pritisk je, vendar to jemljem kot motivacijo in adrenalin za dirke,« se zdi, da ni izziva, ki bi tačas zaustavil čudežnega dečka slovenskega in svetovnega kolesarstva.