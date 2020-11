Vizum eura na štirih stadionih

»Huda bitka je pred nami,« pravi Slovak Robert Mak, v Budimpešti klubski soigralec našega Mihe Blažiča.

Seveda slovenski nogometni zanesenjaki z zanimanjem čakajo prihajajoče tri preizkušnje Kekove selekcije, na Hrvaškem odštevajo do derbija z evropskimi prvaki Portugalci, precej mojstrskih vložkov gre tudi na tekmi Nizozemske in Španije. Toda prav posebni bodo štirje kvalifikacijski dvoboji za evropsko prvenstvo v Belfastu, Beogradu, Budimpešti in Tbilisiju.Niti eno od teh dveh reprezentančnih moštev še ni nikdar nastopilo na velikem tekmovanju, zdaj se tako enemu od dveh odpira zgodovinski vstop skozi vrata naslednjega eura. Pri nas bolje poznamo makedonsko izbrano vrsto, ki je nazadnje na dveh tekmah kvalifikacijske skupine za euro tako v Skopju kot Stožicah močno namučila slovensko izbrano vrsto, zlasti v Ljubljani je bilo prav blizu zmage. Zdaj bo najbrž igrala brezKapetan zagrebškega Dinama se je namreč med ogrevanjem pred ligaško tekmo z Istro poškodoval. Gruzija? V zadnjih devetih domačih nastopih tekmovalnega značaja je bila doma osemkrat nepremagana, gola ji niso zabili niti Danci niti Irci.Na Madžarskem so vlaganja zadnjih let na športni sceni izjemna, nogometu seveda pripada posebna pozornost. Nekaj preplaha je bilo v zadnjih dneh, ko so iz Salzburga prihajale novice o koronavirusu, okužen naj bi bil tudi novi madžarski dragulj avstrijskih prvakov. Vendar pa so včeraj potrdili negativne izvide, tako da bo dvajsetletnik jutri lahko igral. Podobno kot Madžarska je bila tudi Islandija na zadnjem euru, tam je s pristopom navdušila in v osmini finala celo ugnala Anglijo.V nasprotju s prejšnjim parom udeleženci beograjskega dvoboja niso bili na prejšnjem euru. Srbija se kot samostojna država še nikdar ni uvrstila na evropsko prvenstvo v nogometu, Škoti so nazadnje igrali na euru v svoji angleški soseščini, leta 1996. Srbija črpa optimizem iz temeljev zadnje zelo spodobne predstave na Norveškem. Ni pa navdušena nad sodnikom: tokrat bo to Španec, ko je nazadnje sodil Srbom, so ti izgubili v Ukrajini z 0:5 ... Škotska stavi na svojega prvega strelca(Aston Villa), obenem pa opozarja na, ki mu pri Fulhamu ne gre kaj prida, pri srbski izbrani vrsti pa zabija gole kot za stavo.Obe reprezentanci sta igrali na zadnjem euru, zanimivo, obe prvič v zgodovini na tem tekmovanju. »Za nas je ta tekma s Slovaško kot tista z Grčijo, ki smo jo dobili s 3:1 in se uvrstili na prejšnji euro,« je povedal severnoirski reprezentant. Slovakom pa so očitno usojeni tekmeci iz tega dela Evrope, saj so se v prejšnjem izločilnem kolu pomerili z Irci in jih ugnali po enajstmetrovkah. Jutri bodo nastopili brez izkušenega. »Huda bitka bo, takšna kot nazadnje z Irsko,« napoveduje, pri Ferencvarosu v Budimpešti soigralec našega reprezentanta