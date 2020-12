Vitalni šestdesetletnik hiter in odziven

Maribor 17 10 4 3 34:0 34

Olimpija 17 9 4 4 23:14 31

Mura 17 8 6 3 20:10 30

Koper 17 7 6 4 24:18 27

Domžale 17 5 6 6 24:23 21

Tabor 16 6 3 7 18:19 21

Celje 17 5 5 7 17:18 20

Bravo 16 5 5 6 16:20 20

Aluminij 17 3 5 9 12:28 14

Gorica 17 2 4 11 12:30 10

17. krog

Izidi 17. kroga – Koper : Maribor 1:2 (Dare Vršić 67.; Blaž Vrhovec 21., Jan Repas 86.), Olimpija : CB24 Tabor 2:1 (Mario Kvesić 22, Goran Milović 89.; Christos Rovas 51.), Gorica : Celje 0:2 (Filip Dangubić 11., Mičo Kuzmanović 50.), Aluminij : Bravo 1:1 (Flakus Bosilj 66., Rok Kidrič 82.), Mura : Domžale 1:1 (Nino Kouter 17.; Dario Kolobarić 84.).

Pari 18. kroga: Bravo – Olimpija (15. t. m.), CB24 Tabor – Gorica, Celje – Koper, Domžale – Aluminij (vsi 16. t. m.), Maribor – Mura (17. t. m.).

S privlačno predstavo skozi vso tekmo in najboljšo v prvih 45 minutah 17. kroga 1. SNL je Maribor na koprski Bonifiki naredil velik korak k jesenskemu naslovu prvaka. Olimpija je z zvrhano mero sreče v zadnjih minutah strla žilave in neugodne Sežance, Mura pa po včerajšnji edini tekmi kroga in remiju proti Domžalam napada tudi vijolične, pri katerih bo v 18. krogu gostovala v četrtek.Bravo, Maribor, čestitke Kopru in mojstrovini. Gol iz prostega strela z roba kazenskega prostora je bil spektakularen in vreden čestitk, toda za Koprčane ni bil dovolj.Mariborčani bi lahko do vrha napolnili koprsko mrežo v prvih 45 minutah, a so le enega. Po lepem goluje bil odziv Koprčanov v drugem polčasu tak, kot se je za kandidata za prvaka spodobil. A na koncu je bilzmagovalec trenerskega dvoboja. Če ječakal na menjave in tako ujezil prvega moža kluba, da mu je po tekmi »navijal ušesa«, je Argentinec po šahovsko povlekel matne poteze. V igro je poslal rekonvalescentain presenetljivo, s čimer je Maribor prešel s postavitve 4-3-3 na 3-5-2. Nagrada je bil zmagoviti gol najboljšega posameznika na tekmi. Domžalčan je – potem ko mu je žoga prišla na noge po posredovanju domačega kapetana– dosegel gol po strelu s 15 m in ko se je žoga od vratnice odbila v mrežo.»Odigrali smo najboljši prvi polčas, bil je zelo dinamičen in kakovosten,« se je smejalo tudi Camoranesiju za hitro in kombinatorno igro v prvem polčasu, ki je bila za vitalnega slavljenca, 60-letnika z Mladinske ulice (NK Maribor), nekaj posebnega. Predvsem predobra za sicer vztrajnega, a starejšega stoletnika. Letos na Koprskem slavijo sto let nogometa. A če je bil mariborski moštveni odziv tak, kot si ga želi vsak trener, koprskega v končnici ni bilo. Srebrniču je zmanjkalo časa. Morda bo zaradi tega tudi ob službo.»Potem ko smo se preveč trošili v teku in so bile podaje nenatančne, je bil naš odziv v drugem polčasu dober. Drugi gol smo prejeli nesrečno, po odbitku, ampak to je nogomet,« je poskušal biti umirjen in realen Bric, ki se bo težko izvlekel.Iz še enega neprijetnega objema Sežancev se je dobesedno iztrgala Olimpija. Toda akcija, po kateri je v 89. minuti gol za 2:1 dosegelje razburila gostujoči tabor, ki je bil prepričan, da je bil storjen prekršek nad vratarjem. Sporne odločitve glavnega sodnikain po večini v Olimpijino korist so Sežance jezile od prve do zadnje minute.Po porazu proti Celju ježe bivši trener Gorice. Srb je moštvo vodil na trinajstih tekmah in osvojil 10 točk. Zadnji dve tekmi bo moštvo vodil