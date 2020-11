Virus se je lotil najmočnejšega

Kdo bi vedel, v kakšni formi pričakujejo rokometaši Celja Pivovarne Laško francosko ekipo Nantes (Zlatorog, danes ob 20.45)? Od zadnje tekme lige prvakov je minilo skoraj mesec dni, vmes se je zgodilo marsikaj, v ekipo je skozi reprezentančno akcijo vdrl covid-19. Še huje jo je zagodel Francozom, zato je težko napovedovati razplet.



Celjani so nazadnje doma izgubili z Motorjem in veselje po zmagi v Zagrebu je hitro splahnelo. Možnosti za preboj v osmino finala so se zmanjšale. Za vsaj 6. mesto v skupini B bo treba vzeti kakšno točko tudi favoritom. Nantes, kjer si kruh služi Rok Ovniček, se zdi naročen za tak podvig. Jasno je namreč, da bo trener Alberto Entrerrios pogrešal oba desna zunanja igralca, Kirila Lazarova in Eduarda Gurbinda, zato bo primoran v iskanje rezervnih rešitev, s koronavirusom je okužen tudi prvi krožni napadalec Adria Figueras.



Tudi v Celju niso brez težav, največja je v odsotnosti Vida Poteka, vodje obrambe. Tudi najmočnejšega moža v moštvu je premagal mikroskopski virus ... »Vid se je bahal, da njemu virus ne more nič, 15 minut pozneje pa je izvedel, da je okužen,« je povedal trener Tomaž Ocvirk, ki v igro še ne bo poslal Tadeja Mazeja, saj je šele prišel iz karantene, bo pa lahko računal na vratarja Miljana Vujovića, ki se je prav tako okužil v Zrečah. Vendar bo v vratih prednost dal Filipu Iviću, ki verjame, da je Celje sposobno presenetiti uglednega tekmeca.



»Kot ekipa napredujemo, in prav je, da se ne zadovoljimo z majhnimi cilji. Manjka nam nekaj izkušenj, vendar lahko upamo na uspeh. Z Nantesom še nisem igral, ga pa že dolgo spremljam. Dobro za nas je, da ne bo Kira, ki je kljub letom eden najboljših levičarjev v Evropi. Brez njega in Gurbinda bodo tekmeci gotovo bolj ranljivi. Morali pa bomo paziti, da ne 'razbranimo' Emila Nielsena, ki v tej sezoni brani odlično,« na kolega na drugi strani opozarja Ivić, junak edine zmage v Zagrebu.

Testiranje večji stres kot tekma

»Naša forma se vzpenja. Proti Motorju nas je zaustavila poškodba Josipa Šarca. Verjamem, da bomo pokazali maksimum,« si prvo domačo točko v sezoni obeta Ocvirk, ki sicer na Nantes ne gleda kot na neposrednega tekmeca v lovu na preboj iz skupine, čeprav ima tako kot Celje zgolj dve točki. A ti je osvojil s sijajno predstavo v Kielu, doslej pa odigral le štiri tekme, dve manj od Celja. Tudi v francoski ligi je v zaostanku treh tekem in prav v odsotnosti igralnega ritma slovenski prvaki vidijo priložnost za presenečenje.



»Ne razmišljamo o tem, kdo je naš tekmec, moramo poskušati nabirati točke, kjer bo možno. Če se nam bo ponudila priložnost, jo bomo zagrabili,« pove Čvari, ki se bolj kot vsake tekme boji testiranja. Celjani opravljajo po dve vsak teden, rezultat je bil pozitiven tudi pri fizioterapevtki Nataliji. Ker se pri njej izmenjujejo praktično vsi igralci, obstaja skrb, da te koronasage v Zlatorogu še ne bo konec.