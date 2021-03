Virtuoza vse bližje ciljni črti

Vsakega še tako vrhunskega niza je enkrat konec. To se je v preteklem tednu zgodilo tudi velemojstroma Cristianu Ronaldu in Lionelu Messiju, ki sta bila več kot desetletje stalnica v izločilnih bojih nogometne lige prvakov. Zdaj pa se je prvič po letu 2005 zgodilo, da sta pred četrtfinalom obstala oba.



Konec obdobja. Veliko nogometnih navdušencev je s to mislijo pospremilo zadnje rezultate osmine finala najmočnejšega nogometnega tekmovanja na svetu. V njej je obstal tako italijanski prvak Juventus z Ronaldom kot Barcelona s svojim nespornim vodjo Messijem. Tudi največjim mojstrom se lahko primeri občasen spodrsljaj in vse od sezone 2005/06 je v četrtfinalu lige prvakov igral vsaj eden od največjih zvezdnikov sodobnega nogometa, bodisi Messi s katalonskim velikanom bodisi Ronaldo z Manchester Unitedom, madridskim Realom ali Juventusom.



Za lažjo ponazoritev tega, kdaj sta nazadnje oba obstala pred osmino finala, lahko navedemo dejstvo, da sta bila v tisti sezoni Cristiano Ronaldo in Andrea Pirlo še tekmeca na zelenici, dvoboj rdečih vragov in Milana pa se je končal z napredovanjem slednjega. Zlato obdobje Lionela Messija je bilo med letoma 2008 in 2015, ko je Barceloni pomagal do treh naslovov prvaka v LP, medtem ko je Ronaldo zablestel pozneje, in sicer med letoma 2014 in 2018, ko je v dresu Reala osvojil kar štiri šampionske naslove.

Mlajši prevzemajo glavni oder

Leta so počasi dohitela oba. Tako 36-letnega Ronalda, ki je k Juventusu prišel skozi velika vrata in kot odmevna okrepitev, a se s Torinčani doslej ni prebil prek četrtfinala, kot 33-letnega Messija, ki je leto za letom izgubljal dragocene soigralce. Zdaj pa ne more sam skrbeti za vrhunske uvrstitve katalonskega ponosa, ki je v zadnjih šestih sezonah le enkrat prilezel do polfinala.



Vseeno obstaja manjša razlika med njima. Dve leti mlajši Argentinec je še vedno zelo zaželen v svojem klubu, iz katerega si je lani na vse pretege želel oditi, medtem ko strokovnjaki starejšega Portugalca že podijo iz kluba z besedami, da je enostavno predrag. Čeprav bosta oba nogometna virtuoza, ki sta zaznamovala zadnje desetletje evropskega nogometa, gotovo vztrajala še nekaj sezon, je jasno, da je konec vse bližje.



Nogometni navdušenci že zdaj pogledujejo proti njunim naslednikom, med katerimi najbolj izstopata Francoz Kylian Mbappe, ki je na dveh tekmah osmine finala z Barcelono dosegel kar štiri gole, in Norvežan Erling Braut Håland, ki v ligi prvakov že podira rekorde in je kot najhitrejši nogometaš v zgodovini tekmovanja dosegel mejo 20 golov. Šov se mora nadaljevati.

