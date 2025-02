Vinicius vrnil udarec

Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. Navijači na Etihadu so se veselili, ko je Erling Haaland dvakrat popeljal Manchester City v vodstvo, pa tudi smejali, ko so zbijali šale na račun Viniciusa Juniorja, ker ni prejel zlate žoge. A mladi Brazilec je bil na koncu avtor preobrata, ko je v sodnikovem dodatku na pladnju podaril Judu Bellinghamu zmagoviti gol za 3:2 na prvi tekmi play-offa za osmino finala lige prvakov.

Manchestrovi navijači so na tribuni izobesili plakat, na katerem je bila slika Rodrija, ki je v glasovanju za zlato žogo presenetljivo premagal Viniciusa, in zapisali: Nehaj jokati. Toda Vinicius, ki meni, da mu prestižne nagrade niso podelili zaradi njegovega boja proti rasizmu, je imel zadnjo besedo. Lepo je preigral branilca in podal pred vrata, kjer Bellinghamu ni bilo težko poslati žoge v mrežo.

Takšne stvari ga podžgejo

»Da, videl sem napis. Včasih me takšne stvari podžgejo, da pokažem še boljšo predstavo. To mi je uspelo tudi tokrat,« se je namuznil igralec tekme. »Zdaj gremo v Madrid in verjamem, da bodo naši navijači pripravili nekaj posebnega. Povratna tekma bo težka, ampak če se bomo branili, kot smo se tu, se bomo na koncu veselili,« je še dejal Vinicius.

Kriza Manchester Cityja je trdovratna, še poglablja se. Zasedba Pepa Guardiole je vnovič v zadnjih minutah zapravila zmago in še enkrat si je Katalonec želel izpraskati obraz. Bil je nasmejan, ko je Haaland zadel za 1:0 in pozneje v 80. minuti z 11 metrov za 2:1. Vmes je izenačil Kylian Mbappe. Norvežan se je na peti tekmi proti Realu šele prvič vpisal med strelce. A na koncu je bil tudi on obupan. Rezervist Brahim Diaz, bivši član Cityja, je izenačil v 86. minuti, Bellingham pa je ob vrnitvi v domovino v 92. zadel za zmago.