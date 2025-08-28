Vilfan bo še enkrat gledal poraz s Poljsko: Pozoren bom, ali je Sekulič bil na tej tekmi ali ne

Slovenska košarkarska reprezentanca je s porazom začela evropsko prvenstvo v Katovicah. Premoč je morala priznati domači reprezentanci Poljske, ki je slavila s 105:95. Luka Dončić in druščina, ki so prejšnji eurobasket 2022 v Berlinu končali s porazom prav proti Poljski v četrtfinalu, tudi danes niso bili kos reprezentanci, ki ni veljala za favorita, a je imela v dvorani Spodek glasno podporo s tribun in dovolj razpoloženih košarkarjev na parketu.

To je bil šele drugi poraz za Slovenijo na uvodnih tekmah zadnjih desetih eurobasketih od 2003 dalje. Leta 2015 jo je v Zagrebu premagala Hrvaška, prvenstvo pa je Slovenija tedaj končala v osmini finala. V skupinskem delu 42. evropskega prvenstva v Katovicah se bodo varovanci selektorja Aleksandra Sekulića pomerili še s Francijo v soboto ob 17. uri, Belgijo v nedeljo ter po dnevu premora z Islandijo ter Izraelom. V nadaljevanje tekmovanja se bodo uvrstile prve štiri reprezentance.

Po tekmi so se pojavili ostri odzivi košarkarskih strokovnjakov. Eden najglasnejših je bil nekdanji svetovni prvak z Jugoslavijo iz leta 1978, Peter Vilfan, ki je bil gost studijskega programa na televiziji Šport TV. Vilfan ni skrival razočaranja nad igro izbrancev selektorja Sekulića: »Na začetku tekme sem bil pozitiven. Tudi ob polčasu sem še bil. Iskreno, zdaj pa nimam več niti želje, volje ali energije, da bi bil še naprej. Kar zdaj gledamo na tem evropskem prvenstvu, je čista katastrofa. Kar smo videli v tretji četrtini, pa je bila nadkatastrofa. Spet smo na veliko tekmovanje prišli popolnoma taktično nepripravljeni.« Ob tem je izpostavil tudi pomanjkanje jasne igre in organizacije v slovenski reprezentanci, kjer je po njegovem mnenju vse preveč prepuščeno improvizaciji. »Vrhunske improvizacije v tej ekipi je sposoben samo Dončić, ostalim pa je treba zelo jasno povedati in narisati, kako igrati in kakšne so njihove vloge. To je treba udejanjiti na treningu. Ko to usvojijo, jim priključiš Luko in ta ekipa potem lahko premaga marsikoga. Na ta način bomo težko koga premagali. Te slabše ekipe v skupini že, od resnih pa izjemno izjemno težko,« je bil kritičen. Nekdanji reprezentant se je dotaknil tudi izjav selektorja Sekulića po tekmi, ki je dejal, da »nima igralcem česa očitati« in da »obramba ni bila slaba«. »Še enkrat si bom pogledal to tekmo proti Poljski. Posebej pozoren bom na slovensko klop, ali je Sekulič bil na tej tekmi ali ne. Kar je povedal, nima nobene zveze z realnostjo in dogajanjem na tekmi.«

Selektor Slovenije je sicer po uvodnem porazu dejal: »Za nami je težka tekma pred polno dvorano domačih navijačev in tekmecem, ki je igral nad pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi. Tudi igralci Poljske, ki niso znani kot dobri strelci, so zadevali z vseh položajev in to celo tekmo. Odločilna je bila tretja četrtina, v kateri so se na parketu dogajale milo rečeno čudne stvari, ki se za nas niso dobro končale. Poljska je pobegnila na dvomestno razliko, tako prednost pa je proti razigranemu nasprotniku in bučni publiki težko nadoknaditi. Igralcem nimam česa zameriti, saj so se borili, pustili so srce na igrišču, a to danes ni bilo dovolj za zmago.«