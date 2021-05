Vijolični že hladijo šampionsko penino

Prva liga Telekom Slovenije Maribor 34 16 12 6 60:38 60

Olimpija 34 16 11 7 44:30 59

Mura 34 15 12 7 44:25 57

Domžale 34 14 12 51:37 54

Bravo 34 9 15 10 36:36 42

Koper 34 11 9 14 40:51 42

Tabor 34 11 8 15 38:42 41

Aluminij 34 9 12 13 27:40 39

Celje 34 10 7 17 32:40 37

Gorica 34 6 8 20 23:56 26

Zmagi Domžal proti Kopru (3:1) in Celja proti Olimpiji (4:0) sta v 34. krogu prvoligaški nogometni ritem zapletla do skrajnosti. Šteje vsaka točka in tudi v današnjem uvodnem dvoboju 35. kroga v Kidričevem bo zlata vredna. Bitke s povišanim srčnim utripom bodo jutri v Murski Soboti, Kopru in v Stožicah. Maribor je lahko že prvak.Točka je skromna, a velika želja gostov iz Ljubljane. Gostiteljem točka (še) ne pomeni veliko, dodatne kvalifikacije bi bile še na obzorju. To je idealno izhodišče za fajtersko tekmo, kakršno oboji znajo uprizoriti.Preračunljivost je prepovedana. Previdnejša trenerskaje Sobočane najbrž stala naslov: če bi proti Bravu in Aluminiju igrali na vse ali nič, bi z veliko verjetnostjo osvojili vsaj tri točke. Dve sta bili premalo, a dovolj, da še lahko upajo. A so lahko tudi v skrbeh, saj bi bili lahko premalo za evropsko poletje. Domžalčani in Šimundžev prijatelj ter soborec iz prvega vijoličnega šampionskega obdobjapa nimajo o čemer razmišljati, zmaga je vse, kar jih zanima. Vsi dvoboji v tej sezoni so se razpletli z 1:1.Bosploh vodil tekmo, ki ne bo več le šampionska, ampak bo za Koper lahko tudi za obstanek (če bo Aluminij izgubil, bo vse v najlepšem redu)? Njegov rok trajanja je potekel, medtem ko se je pri mlajšem tekmecupri vijoličnih šele dobro začel. Vanoli ni edina koprska težava, vrsto drugih je, ki so porušile ritem na igrišču. Ni pa tako hudo, da ne bi moglo biti še slabše, a gre lahko hitro tudi na bolje. Mariborčani so ob idealnem razpletu – neodločen izid Mure in poraz Olimpije ter njihova zmaga – lahko že tekmo pred koncem prvenstva prvaki. Pred tednom dni bi prej verjeli v zadetek na loteriji!Čim prej ko bodo Goričani izpeljali prehod v novo poglavje reševanja kluba, prej bodo na poti vrnitve v 1. SNL. Le da ne bo to dovolj. Celjani so v naletu, a ničesar še niso opravili. Eden od scenarijev jih vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek. Zmagi proti Mariboru in Olimpiji bi bili le še za obujanje lepih spominov, realnost pa neprijetno podaljšanje sezone z možnim polomom.Olimpija je v Celju najbrž znova izgubila šampionsko bitko. Tudi zaradi obilo smole, poškodb ključnih igralcev, ki so porušile in zamajale ključna temelja, obrambnega in napadalnega. Slednjega naj bi z vrnitvijo utrdil, prvi bo še majav. Če se obudijo še spomini na lanski sežanski zmagovalni ples v Stožicah, potem naj zadnji kar ugasne luč. Bo to naredil mlajši, reški, ki je v Celju videl ponižanje?