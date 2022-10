Vijolični ujeli ritem, zdaj sledi veliki pok

Mariborski nogometaši so se vrnili v bitko za vrh, a od zeleno-belih so še daleč. V Novi Gorici so vijolični v 11. krogu 1. SNL nalogo opravili v prvih 45 minutah in napovedali peklenski oktober: najprej se bodo v soboto v Ljudskem vrtu pomerili s Koprčani, ki so rezultatsko zanesljivo odpravili Bravo, nato bodo gostovali v Stožicah, gostili Domžalčane in odšli v Celje. Iz tekme v tekmo stik z najboljšimi izgubljajo Sobočani.

Prva liga Telemach Olimpija 11 10 0 1 23:9 30 Celje 11 5 4 1 18:12 22 Koper 11 7 0 4 18:10 21 Maribor 11 5 2 4 121:17 17 Mura 11 3 5 3 17:18 14 Domžale 11 3 4 4 16:17 13 Bravo 11 3 1 7 8:11 10 Radomlje 11 2 4 5 10:20 10 Gorica 11 2 2 7 9:16 8 Tabor 11 1 4 6 8:19 7

Sobotni zmagi Olimpije in Kopra z vodilom manj je več, brez sijaja, a zanesljivi, sta ponudili nekaj več: zeleno-beli Portugalec Rui Pedro je že pri štirih ligaških golih in treh asistencah po le 352 minutah. »Zato smo ga pripeljali,« je njegov učinek komentiral trener Albert Riera. Koprčani pa so pokazali razkošje dolge klopi. Prve minute je odigral tudi Rudi Požeg Vancaš, Andrej Kotnik pa je končal strelsko sušo treh tekem in ubranil prvo mesto na lestvici strelcev.

Mariborski nedeljski uvod v teden velikega poka in pričakovane prvenstvene revolucije z vrnitvijo Josipa Iličića v slovensko ligo je le potrdil, da so se razmere pod taktirko trenerja Damirja Krznarja stabilizirale. Mariborčani se sicer v Novi Gorici resda počutijo kot ribe v vodi, saj so z včerajšnjo tekmo vred na zadnjih osmih gostovanjih na Goriškem zabili kar 28 golov, toda v zadnjih šestih tekmah so osvojili kar 14 točk, le eno manj od Olimpije. Na zadnjih dveh tekmah so dosegli devet golov.

Kot ob koncu prejšnje sezone Mariborčane v lepši jutri vodita Rok Kronaveter in Jan Repas. Prvi je na zadnjih štirih tekmah zbral tri gole in štiri asistence, drugi je vsako tekmo dosegel gol. Mariborčane po nizu lažjih tekem čaka morda ključno obdobje.

Goričani brez možnosti Izidi 11. kroga – Olimpija: CB24 Tabor 2:0 (Pedro 37., 67.), Koper: Bravo 2:0 (Benedičić 38., Kotnik 69.), Celje: Kalcer Radomlje 2:1 (Zulić 45., avt., Janjičić 85.; Ouro 28.), Gorica: Maribor 1:4 (Velikonja 69., 11-m; Repas 27., Baturina 37., Kronaveter 42, 11-m, Vipotnik 88.), Domžale: Mura 2:2 (Podlogar 29., Durdov 76.; T. Cipot 32., Daku 94; rdeči karton: Durdov 86.). Pari prihodnjega kroga: CB24 Tabor – Domžale, Maribor – Koper (oba 8. t. m.), Bravo – Olimpija, Mura – Celje (oba 9. t. m.), Radomlje – Gorica (10. t. m.). Vrstni red strelcev: 7 – Kotnik (Koper), Daku (Mura) ...

»Tudi nas zanima, kje smo. V nizu nas čakajo štirje močni nasprotniki. Verjamem, da z vsakim lahko igramo enakovredno, odločale bodo podrobnosti. Če bomo odločni, pogumni, tekaško razpoloženi, potem bo z nami tudi nekdo zgoraj. Ampak takšne igre z željo in voljo si želimo pokazati v naslednjem obdobju,« je z velikim zadovoljstvom pogledoval v prihodnost Krznar.