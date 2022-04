Vijolični Srb v lovu za legendarnim Albancem

Mariborski pohod proti 16. šampionski zvezdici se bo v 31. krogu 1. SNL nadaljeval že nocoj v Ljudskem vrtu (20.15). Vijolični in s 15 goli prvi strelec Ognjen Mudrinski gostijo tekmeca po meri – Radomljane, proti katerim so osvojili vseh devet točk (2:1, 1:0, 4:1). Strelec je zabil dva gola na zadnjem medsebojnem dvoboju.

Nove tri točke bi pomenile pritisk na prvega zasledovalca iz Kopra in velik korak naslovu naproti, za katerega bo, kot kaže, najzaslužnejši Mudrinski. Tridesetletni Srb je ob odsotnosti poškodovanega Koprčana Maksa Barišića (13 golov) tako rekoč edini kandidat za prestižni naziv najboljšega strelca. Prvi zasledovalec Mustafa Nukić (Olimpija) je zabil le 10 golov. Vroča Koprčana Kaheem Parris in Lamin Colley sta pri št. 9 in 8.

Vijolični postavni strelec starega kova, ki ima status posojenega igralca od poljskega kluba Jagiellonia iz Bialystoka, šele 11. na prvenstveni lestvici, ima v Mariboru strelsko najboljšo sezono v karieri. V 22 tekmah je dosegel 15 golov s povprečjem 0,68 na tekmo. Takšnega povprečja še nikjer ni imel.

Mariborski napadalci so bili v zgodovini samostojne Slovenije devetkrat najboljši strelci prvenstva. Največkrat, trikrat, je bil prvi strelec Marcos Tavares, ki je bil dvakrat najboljši le s po 17 goli. Dvakrat in z golom več (18) je bil prvi tudi Luka Zahović, 17 jih je dosegel tudi Jean-Philippe Mendy. Najmanj jih je za strelsko lovoriko zabil Jan Mlakar, vsega 14 v minuli sezoni, ko je bil najboljši z Nardinom Mulahusejnovićem.

Mudrinski poleg moštvenega naslova lovi tudi najboljši klubski dosežek Klitona Bozga. Albanski napadalec je še zdaj najboljši mariborski strelec z dvojno lovoriko, prvak in prvi strelec hkrati. V šampionski sezoni 1999/2000 je zabil 24 golov. Drugič je bil najboljši strelec prvenstva, ko je bila prvak Gorica, 2004/05 (18 golov).

Za Mudrinskega je Albanec velik izziv. Zaostanek devetih golov je velik, toda ni neulovljiv. Bozgo je v svoji najučinkovitejši sezoni (31 tekem) v povprečju zabijal 0,77 gola na tekmo. Toda upoštevati velja, da je igral v sanjskem vijoličnem moštvu, ki se je prav v sezoni 1999/00 prvič uvrstilo v ligo prvakov in je bilo daleč pred vsemi v 1. SNL. V 33 tekmah so vijolični zabili kar 90 golov oziroma v povprečju 2,7 na tekmo. Zdaj so jih v 30 tekmah komaj 47 ali le 1,6 na tekmo.

Nedosegljivi Igor Poznič Prvi strelec Maribor v prvi sezoni 1. SNL je bil z nedosegljivimi 27 goli Igor Poznič. A dosežek je zadostoval le za drugo mesto za Olimpijinim bombarderjem Zoranom Ubavićem (29).

Moštveni skromnejši strelski izkupiček zato daje večjo težo golom Mudrinskega. A hkrati se izpostavlja tudi velika odvisnost od njegovih golov. Mudrinski ni le zagotovilo za naslov, je tudi razlog za skrb ...

»Jagiellonia ima novo vodstvo, smo v stikih in verjamem, da zgodbo lahko skupaj peljemo naprej. Na koncu ima glavno besedo Ognjen. Verjamem, da ima tukaj, kar potrebuje. Maribor mu lahko ponudi, česar mu ne more vsak. Maribor je ekipa, ki mu je izjemno pisana na kožo. Prizadevali si bomo, da ga zadržimo dlje med nami,« je športni direktor Marko Šuler dal vedeti, da vse sile usmerja v napadalčev obstanek v Ljudskem vrtu.