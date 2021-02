Vijolični še brez zmage in nasmehov na obrazih

PrvaLiga Telekom Slovenije Maribor 21 11 7 3 42:27 40

Olimpija 20 11 5 4 27:15 38

Mura 20 9 7 4 24:13 34

Koper 21 8 6 7 31:26 30

Domžale 21 7 8 6 31:27 29

Bravo 21 6 9 6 20:22 27

Tabor 21 7 5 9 24:27 26

Celje 20 6 5 9 20:23 23

Aluminij 20 3 7 10 16:33 16

Gorica 21 3 5 13 14:34 14

Gorici gre vse bolje

Sedemnajstletnik strelec Izidi 21. kroga 1. SNL – Maribor : Bravo 1:1 (Aleks Pihler 67.; David Brekalo 21.), Gorica : Koper 2:1 (Etien Velikonja 15., Tjaš Begić 49.; Claudio Spinelli 72.), CB24 Tabor : Aluminij 1:1 (Djalo Balde 62.; Gašper Pečnik 38.), Celje : Domžale 0:2 (Tilen Klemenčič 2., Matic Vrbanec 64., avt.), Olimpija – Mura večerna tekma; pari 22. kroga: Bravo – Koper, Maribor – Celje, Mura – Gorica (vsi 20. t. m.), Domžale – CB24 Tabor, Aluminij – Olimpija (oba 21. t. m.).

Vrstni red strelcev: 9 – Dario Kolobarić (Domžale) in Nardin Mulahusejnović (Koper), 8 – Andres Vombergar in Đorđe Ivanović (oba Olimpija), 7 – Rok Kronaveter (Maribor).

Nogometaši Maribora so še v drugi letošnji tekmi ligaške sezone izvlekli le točko, Koprčani pa so še drugič izgubili. Vijolični so se v 21. krogu v Ljudskem vrtu reševali proti Bravu in na koncu z zvrhano mero sreče ujeli točko za neodločen izid z 1:1, Koprčani pa so »pomagali« severno-primorskemu tekmecu Gorici, ki je v boju za obstanek zmagala z 2:1. Osrednja tekma 21. kroga je bila sinoči v Stožicah, kjer je Olimpija gostila Muro.»Če igramo stoodstotno, smo najboljši v državi, če ne ...,« je vrgel kost trenerpo še eni ne najbolj prepričljivi predstavi Mariborčanov. Ponavljajo se grehi iz tekme v tekmo, še tretjič zapored so Mariborčani lovili tekmeca in še tretjič zapored osvojili le točko.Dva igralca sta bila v Ljudskem vrtu osmoljenca: domžalski vijolični junaksi je pri gostujočem golu privoščil res neodgovorno napako, ki si je profesionalec njegovega kova ne bi smel dovoliti ali si reči ''se zgodi''. Pri podaji iz kota je bil nepozoren in je izpustil, da je s šestih metrov z glavo matiral mariborskega vratarja. Gostujoči nesrečnež je bil. V 89. minuti je v dvoboju iz oči v oči z Jugom žogo že poslal mimo njega, a je zadel le vratnico.»Z zmago bi se približali boju za Evropo. A tudi točka ni slab izkupiček. Z načrtom, ki smo ga imeli pred tekmo, smo si ustvarili dovolj priložnosti, da bi lahko zmagali,« je po peti točki v drugem delu sezone že dvignil glavo trener Brava. Načrt je bil preprost: čvrsta in disciplinirana obramba!Camoranesi ima težave, toda niso nerešljive. Vijolične privržence pomirja. »Vse je v glavah. Če bomo osredotočeni, potem bomo prvaki,« je prepričan najboljši klubski strelec v zgodovini.Mariborčani prejemajo preveč lahkih golov, a tudi v napadu so težave. Prvi strelecje igralec, ki ga zanima le gol, pri ustvarjanju igre je eden od najšibkejših členov. Ne gre in ne gre niti, in če še ni mojstra, ki lahko z eno potezo obrne tekmo, kakršen je, sta edina presežna ustvarjalcainA tudi slab Maribor je premočan in v skladu s Camoranesijevimi napovedmi. »Prvenstvo je še dolgo, po tretji, četrti tekmi bomo ujeli formo,« je načrtoval Argentinec, ki je že bil v podobnem položaju. Tudi lani je slabo in po svojih predvidevanjih začel s Taborom, potem pa Mariboru in Olimpiji dal lekcije.Na Bonifiki so po 180 minutah in dveh porazih že pred naslednjima ugankama: je ogrožena tudi Evropa in ali ješe trener, ki lahko uresniči načrte? Pred tednom dni so bili zelo ambiciozni, tudi o boju za naslov prvaka je po tihem razmišljal prvi mož kluba, zdaj je le vprašanje, kako bo ocenil stanje duha v moštvu, ki ima širino in kakovost, nima pa hitrosti. Proti Gorici je bila prav ta ena od podrobnosti, ki je razlikovala primorska tekmeca.In če so Koprčani v tekmovalnem zdrsu, so Goričani v vzponu.je bil spreten strelec prvega gola, mladi, komaj 17-letnipa je povišal vodstvo s svojim prvim golom v 1. SNL. Argentinecje z glavo znižal koprski zaostanek, toda več ni šlo oziroma čarovnijni več.»Gremo iz tekme v tekmo, rastemo in poskušamo zmagovati. Tekma je bila bojevita, z veliko dvobojev in močnim vetrom, ki pa smo se mu znali prilagoditi,« je bil »na tleh« trener Gorice»Ni bilo dovolj dobro za zmago. Za neodločeno morda, ampak v tem trenutku nimamo sreče,« je primorski derbi zaokrožil Srebrnič.