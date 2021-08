Vijolični malarji so videli drugače

Blaž Vrhovec je s prekrškom od zadaj izzval sodnika Mateja Juga, ta pa se ni obotavljal in izključil vijoličnega Ljubljančana. FOTO: Tadej Regent

Prva liga Telemach Koper 6 5 1 0 12:4 16

Bravo 7 3 4 0 8:3 13

Maribor 7 4 1 2 12:10 13

Olimpija 6 3 1 2 9:8 10

Tabor 7 2 1 4 6:7 7

Celje 7 2 1 4 7:9 7

Radomlje 6 1 2 3 4:6 5

Mura 5 1 2 2 5:8 5

Aluminij 6 0 4 2 1:4 4

Domžale 5 1 1 3 3:8 4

Junak Tiganj

Koprčani iz Sežane s polnim plenom Izidi 7. kroga 1. SNL – CB24 Tabor : Koper 0:1 (Ivan Borna Jelić Balta 69.), Maribor : Bravo 1:1 (Vid Koderman 1.; Gregor Bajde 63.; rdeči karton: igralec Maribora Blaž Vrhovec 41.), Celje : Kalcer Radomlje 2:0 (Ivan Božić 26., Tjaš Begić 76.), Domžale – Mura, Olimpija – Aluminij (večerni tekmi). Pari 8. kroga: Radomlje – Koper, Bravo – CB24 Tabor, Aluminij – Maribor, Mura – Olimpija, Celje – Domžale.

Vsake oči imajo svojega malarja in tudi Mariborčani se bodo morali po derbiju z Bravom (kdo je kriv za takšen naziv tekme?) sprijazniti z resnico pregovora.je v 41. minuti s profesionalnim prekrškom nad prodirajočimprejel rdeči karton. Za Mariborčane je bila odločitev sodnikapreostra.Gostitelji so bili po srečnem golu, njegovem prvem prvenstvenem, ko je njegov strel s 13 metrov preusmeril, že v 1. minuti v prednosti. Vijoličnim jo je zagodel džoker s klopi trenerja Bravainnjihov nekdanji članZ glavo je v drugem polčasu matiral. Nazaj k spornemu trenutku. Vrhovec ni bil zadnji mož in Kramarič ni bil v položaju iz oči v oči z vijoličnim Jugom.A tolminski Jug je presodil, da je bil Vrhovčev start preveč agresiven oziroma, sodniki takšne tolmačijo, da je bil s preveliko intenziteto. Vrhovec bi lahko z večjo mero občutka ustavil Kramariča s pobalinskim spotikanjem. »Tekma je bila zelo turbulentna. Veliko se je dogajalo. V prvem polčasu smo bili odlični, potem smo se morali prilagajati razmeram. Imeli smo tudi veliko smole, na koncu je bila še ena akcija sporna,« je bil pomirljiv trener. O zadnjem spornem trenutku bi tudi bilo mogoče polemizirati, kdo je koga nepravilno oviral, napadalec Mariborabranilcaali obratno?Prav nič se nad razpletom v Ljudskem vrtu niso pritoževali Koprčani, ki so imeli veliko pripomb nad neprepričljivim sojenjem. Spominjal je na svojega uspešnega predhodnika, ki se je po velikih evropskih bitkah domačih tekem pogostokrat lotil z vzvišenostjo. A, ko se potegne črta, so Koprčani lahko zadovoljni z Vinčićem.V Sežano so prišli močno načeti, brez prvih vratarjev,je še poškodovan,je zbolel, pridružil se mu je še. Tudije bil v drugem filmu. »Ker je poškodovan in že deset dni ni treniral,« je pojasnil njegov zastopnik. Koprčani so bili dovolj spretni in tudi srečni. Po akciji iz kota in odbiti žogi v njegove noge jeneubranljivo poslal žogo pod prečko v desni zgornji kot vrat. A junak je bil nekdo drug., 18-letni sin nekdanjega reprezentanta, je v vratih Kopra ukrotil dva zicerja.No ja, stal je tam, kjer je moral. Državno prvenstvo se bo zaradi reprezentančnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo nadaljevalo 11. septembra.